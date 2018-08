Sporting no segundo pote da Liga Europa

O Sporting, único representante português na fase de grupos da Liga Europa, integra o segundo pote no sorteio que decorrerá esta sexta-feira, às 12h, em Monte Carlo.

Após a eliminação de Sp. Braga e Rio Ave, os "leões" avançam para a segunda competição de clubes mais importante do Velho Continente, estando sujeitos a defrontar um dos 12 cabeças de série que preenchem o pote 1, com destaque para os ingleses Arsenal e Chelsea, para o Sevilha, detentor de cinco troféus, e ainda para o Zenit, Lazio e para os gregos do Olympiacos, orientado por Pedro Martins.

Os clubes ficaram assim distribuídos pelos quatro potes.

Pote 1

Sevilha, Arsenal, Chelsea, Zenit, Leverkusen, Dínamo Kiev, Besiktas, Salzburgo, Olympiacos, Villarreal, Anderlecht e Lazio

Pote 2

Sporting, Ludogorets, Copenhaga, Marselha, Celtic, PAOK, AC Milan, Genk, Fenerbahçe, Krasnodar, Astana e Rapid Viena

Pote 3

Betis, Qarabag, BATE Borisov, Dínamo Zagreb, Leipzig, Eintracht Frankfurt, Malmö, Spartak Moscovo, Standard Liège, Zurique, Bordéus e Rennes

Pote 4

Apollon Limassol, Rosenborg, Vorskla Poltava, Slavia Praga, Akhisar, Jablonec, AEK Larnaca, Vidi, Rangers, Dudelange, Spartak Trnava e Sarpsborg

