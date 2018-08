Pepe e Podence marcam, Dudelange faz história

Não houve nenhuma equipa portuguesa a competir - o Sporting será nesta sexta-feira o único representante nacional no sorteio da fase de grupos -, mas o play-off da Liga Europa teve uma mão-cheia de protagonistas lusos. Na Turquia, a sociedade Ricardo Quarema/Pepe continua a fazer estragos. O defesa marcou por duas vezes na vitória do Besiktas, ambas de cabeça e ambas após assistências do extremo. Em Burnley, com um golo de Podence, o Olympiacos empatou e também segue em frente. A sensação, no entanto, vem do Luxemburgo: o F91 Dudelange será a primeira equipa luxemburguesa a participar na fase de grupos da Liga Europa.

Não é caso inédito - em 1995-96, o Avenir Beggen chegou à 2.ª eliminatória da Taça UEFA, na qual foi atropelado pelo Lens (13-0) -, mas o F91 Dudelange fez história no futebol europeu. Com o ex-bracarense Stélvio a titular, o campeão do Grão-Ducado viajou até à Roménia com uma vantagem confortável (2-0) e confirmou que o surpreendente percurso europeu não tem sido um acaso: a cinco minutos do fim, vencia o Cluj de António Conceição por três golos, mas os romenos ainda reduziram (3-2). Curiosamente, na ronda anterior, o F91 Dudelange tinha afastado o Legia, treinado por outro português (Sá Pinto).

PUB

Para o Besiktas o apuramento foi tranquilo, muito por culpa de uma dupla portuguesa. Quatro dias depois de marcar após assistência de Quaresma no campeonato, Pepe bisou no triunfo por 3-0 sobre o Partizan, e, em ambas as jogadas, o último passe foi do “7” do Besiktas.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Ufa, nas encostas ocidentais dos montes Urais, o Glasgow Rangers, com Candeias a titular, jogou os últimos 25 minutos reduzido a nove, mas aguentou um empate que assegura a qualificação. Com Bruno Vale e João Pedro no “onze”, o Apollon Limassol protagonizou uma das surpresas ao afastar o Basileia, enquanto Pedro Martins continua a somar bons resultados: com um golo de Podence, o Olympiacos empatou em Burnley e afastou a equipa da Premier League.

Resultados

Astana 1-0 APOEL

Ufa 1-1 Rangers

AEK Larnaca 3-0 Trencin

Copenhaga 0-0 Atalanta

RB Leipzig 3-2 Zorya

Apollon Limassol 1-0 Basileia

Cluj 2-3 F91 Dudelange

Ludogorets 4-0 Torpedo Kutaisi

Maccabi 2-1 Sarpsborg 08

Molde 2-1 Zenit S. Petersburgo

Qarabag 3-0 FC Sheriff

Midtjylland 0-2 Malmö

Besiktas 3-0 Partizan

Shkendija 0-2 Rosenborg

Brondby 2-4 Genk

FCSB 2-1 Rapid Viena

Spartak Trnava 1-1 Olimpija Ljubljana

Bordéus 2-0 Gent

Burnley 1-1 Olympiacos

Celtic 3-0 Suduva

Sevilha 3-0 Sigma Olomouc

PUB