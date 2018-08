Mónaco cede lateral Jorge ao FC Porto

O FC Porto oficializou esta quinta-feira a chegada do lateral esquerdo brasileiro, de 22 anos, Jorge, por empréstimo do Mónaco, com opção de compra no final da presente temporada.

Jorge Moraes cumpriu a formação no Flamengo, tendo chegado ao Mónaco em Janeiro de 2017 e actuado em 22 partidas na Liga francesa, durante as quais marcou um golo e fez quatro assistências. Para além disso, realizou ainda um jogo na Taça de França e quatro na Liga dos Campeões, na qual foi adversário do FC Porto.

Jorge fez a estreia pela selecção do Brasil (no único encontro que tem pela "canarinha") num particular frente à Colômbia, no início de 2017, em que actuou 45 minutos. “O FC Porto é um clube falado em todo o mundo. Só posso agradecer pela oportunidade e pela confiança depositada em mim. Vou dar o máximo para dar alegrias a todos”, afirmou Jorge ao site oficial do FC Porto.

