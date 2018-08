Modric bate Ronaldo como melhor jogador da Europa

Luka Modric conquistou nesta quinta-feira o prémio de melhor jogador da Europa, um galardão atribuído pela UEFA e que reconhece, no caso, a grande prestação do jogador ao serviço do Real Madrid (vencedor da Liga dos Campeões) e da selecção da Croácia (finalista do Mundial de 2018).

Nas restantes distinções, a UEFA decidiu atribuir o prémio de melhor guarda-redes ao costa-riquenho Keylor Navas (Real Madrid), o de melhor defesa ao espanhol Sergio Ramos (Real Madrid), o de melhor médio a Luka Modric (que acumula dois troféus individuais) e o de melhor avançado a Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Um pleno dos "merengues" que premeia, essencialmente, a campanha europeia dos espanhóis.

