João Sousa segue em frente no Open dos EUA

João Sousa está apurado para a terceira ronda dos Open dos EUA. O número um português protagonizou nesta quinta-feira um encontro de longa duração com o espanhol Pablo Carreño Busta, que acabou por desistir no início do quinto set, quando perdia por 2-0 (4-6, 6-3, 6-7, 6-2 nos restantes parciais).

Após uma batalha de mais de três horas, Sousa igualou o melhor resultado da carreira no Grand Slam norte-americano e vai agora defrontar o vencedor do duelo entre Lucas Pouille (17.º) e Marcos Baghdatis (93.º).

Na quarta-feira, o tenista vimaranense e o argentino Leonardo Mayer cometeram a proeza de eliminar a dupla mais cotada do torneio de pares, o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic, por 3-6, 7-6 (7/5) e 7-5.

