O segundo volume das memórias de Cavaco Silva, o diário inédito de José Saramago, do ano em que ganhou o Prémio Nobel, um novo romance de Richard Zimler são algumas das novidades da rentrée da Porto Editora.

A poesia vai estar igualmente em grande destaque neste grupo editorial, com o lançamento na Assírio & Alvim, até ao final do ano, do primeiro de três volumes da obra poética de António Ramos Rosa, e da poesia reunida de António Botto, um livro com edição, cronologia e introdução de Eduardo Pitta. Também na Assírio & Alvim irá sair em Outubro a biografia não-autorizada Ryszard Kapuscinski, uma vida, do jornalista Artur Domostawski. E na Sextante Editora irá ser publicado o novo romance de Patrick Modiano, Nobel da Literatura de 2014.

Quando se celebram 20 anos da atribuição do Nobel da Literatura a José Saramago, já se sabia que a Porto Editora ia publicar o Último caderno de Lanzarote, um diário inédito do autor, descoberto casualmente por Pilar del Río, correspondente a 1998, ano em que o escritor foi galardoado. Simultaneamente a mesma editora irá editar Um país levantado em alegria, livro de Ricardo Viel (que desde 2013 trabalha na Fundação Saramago) que relata os bastidores da atribuição do prémio Nobel.

Mas, numa apresentação aos jornalistas, que teve lugar na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, o editor Manuel Alberto Valente anunciou esta quinta-feira,? ainda o lançamento de um novo romance de Richard Zimler, Os dez espelhos de Benjamin Zarco, assim como a publicação do segundo volume das memórias do antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, Quinta-feira e outros dias - Da Coligação à "Geringonça".

Por sua vez, a editora Cláudia Gomes salientou a aposta desta editora na "estreia-sensação" da australiana Holly Ringland, com um romance intitulado As flores perdidas de Alice Hart. E o editor João Rodrigues realçou a publicação na Sextante Editora, de Lembranças Adormecidas, o novo romance de Patrick Modiano, Nobel da Literatura de 2014.

Já na chancela Livros do Brasil, São José Sousa destacou Brincadeira e Divertimento, livro que consagrou o escritor norte-americano James Salter— de quem a mesma editora já publicou outros dois livros.

Na área da não-ficção, a Porto Editora prepara para Outubro o lançamento de O que aprendi com Bob, um novo livro da série de histórias da amizade entre um homem, James Bowen (o autor), e um gato que adoptou. A apresentação do livro em Portugal contará com a presença do escritor e deste "famoso gato".

E no mesmo mês sairá Próximo Destino, um guia para viagens de sonho em formato low cost, escrito pelos autores do premiado blogue Viajar entre Viagens, Carla Mota e Rui Pinto.

