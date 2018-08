Serena Williams já comanda todas as atenções por ser uma das tenistas mais premiadas dos últimos tempos mas, recentemente, o seu equipamento tem sido um foco de atenção. No terceiro dia do Open dos EUA, esta quinta-feira, entrou em campo com um vestido preto com uma saia de tule.

O equipamento é da autoria da Louis Vuitton e foi criado pelo director artístico da colecção de homem da marca, Virgil Abloh (também criador da Off-White) numa parceria com a própria atleta que também desenha roupa e tem uma marca em nome próprio. A colecção da Nike chama-se, apropriadamente “Queen” e a mala onde carrega o seu equipamento tem uma identificação personalizada “AKA QUEEN”. Para completar, Serena usou um par de sapatilhas prateados e um casaco de couro.

Depois da vitória contra a polaca Magda Linette, a atleta norte-americana de 36 anos disse numa conferência de imprensa que o equipamento era "aerodinâmico", devido ao facto de ter um braço livre, sem manga. "Sinto-me mesmo bem nele. Sim, é fácil e divertido jogar com o tutu porque pratiquei com ele anteriormente", acrescentou ainda, citada pela CNN.

Foto A tenista em Rolland Garros Reuters

Na semana passada, a Federação Francesa de Ténis pronunciou-se sobre o fato negro que Serena Williams decidiu usar no último torneio de Rolland Garros — que, como na altura foi bastante noticiado, tinha sido desenhado pela Nike para melhorar a circulação sanguínea da atleta durante a recuperação pós-parto. A entidade proibiu fatos como aquele daqui para a frente, deixando ainda uma nota à tenista: "Há que respeitar o jogo e o contexto."

Serena pôs água na fervura e garantiu que estava tudo bem entre si e a federação. "Não quero ser uma constante infractora", afirmou numa outra conferência, citada pela CNN. Sobre as afirmações do presidente da federação, Bernard Giudicelli, informou ainda: "Já falámos, temos uma óptima relação."

Mas nem todos reagiram tão bem à proibição. "O policiamento dos corpos das mulheres tem de acabar. O "respeito" que é necessário é pelo excepcional talento que @serenawilliams leva para o jogo", escreveu no Twitter a lendária tenista Billie Jean King. Já a Nike reagiu de forma mais divertida: "Podem tirar o super-herói do fato, mas nunca conseguirão tirar-lhe os seus poderes", comentou numa fotografia do equipamento de Serena que ficou conhecido como catsuit e que lhe mereceu comparações a uma super-heroína.

