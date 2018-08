Nenhum dos amigos ou amigas da escola se veste como ela. Aos sete anos, Coco é uma verdadeira fashionista. No Instagram, a menina japonesa responde por Pink Princess, mas na vida real já deixou o cor-de-rosa há muito. De momento, está mesmo interessada em tudo o que seja “roxo claro”. Cada um dos visuais que escolhe usar é adorável — da forma mais rebelde e cool possível.

Com a ajuda dos pais, donos de uma loja de roupa vintage em Harajuku, no bairro de Shibuya em Tóquio, a Funktique, tira as fotografias que depois são publicadas numa conta com mais de 160 mil seguidores. Coco mudou-se para uma das zonas mais coloridas de Tóquio depois do terramoto que assolou Fukushima, em 2011, onde viveu até aos dois anos. Cresceu rodeada de roupas, que usava para brincar. Há dois anos, a brincadeira começou a tornar-se mais séria e os seus #OOTD já foram destacados na Vogue e na Elle. A melhor parte? Nada do que usa a faz parecer uma influenciadora digital em miniatura. Só uma criança com um estilo (e uma criatividade) fora do normal.