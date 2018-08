A escarpa da Arrábida

Não. Não vou escrever sobre a Selminho do Moreira, presidente da C.M. Porto, mas da construção de dois prédios, noutra escarpa, na Arrábida, em que ele é especialista a aprovar projectos de construção polémicos, que põe os nervos em franja dos portuenses. Talvez o presidente da autarquia tenha treino bastante para tais polémicas, devido à sua proximidade com o clube maior e mais tripeiro do norte, e daí decorra a sua disponibilidade e preparação, para dar o seu aval ao licenciamento de um hotel e um edifício de boas dimensões, mas de princípios e regras urbanísticas deploráveis, que chocam os residentes. Pelo menos os que gostam de ver as pontes sobre o rio Douro à solta, a correr, e não esmagado e abafado entre margens, pelo betão.

PUB

O projecto, ao que parece já não tem volta a dar, e os protestos e movimentos organizados de cidadãos e da população que se lhe opõe já não vão a tempo de fazer mossa e travar tal desígnio, mas pelo menos têm o condão de gritar e fazer ouvir a sua condenação. A polémica instalada remonta há menos tempo que a do prédio Coutinho em Viana do Castelo. Mas se o edifício no Minho ainda está de pé, já na escarpa da Arrábida, a coisa vai mesmo pôr-se em pé, haja o que houver, e goste quem gostar. Em Portugal, quando se entra para governar qualquer pedacinho de terra sai-se mais rico do que quando se entra. Assim vai Moreira e os seus sequazes, que se agarram à mira do lucro que a especulação e o lugar que ocupam permitem. Haja pedra partida que já só falta assentá-la no sítio aprovado e violador da paisagem já pouco oxigenada.

PUB

Joaquim A. Moura, Penafiel

Prerrogativas

Em plena crise de disponibilidade e fiabilidade do transporte ferroviário, leio que o operador deu prioridade a um comboio fretado pelo partido do governo, atrasando outros serviços, os do povo.

Certamente que, na imensidão dos problemas que enfrentam diariamente os utilizadores daquele meio de transporte, os distúrbios provocados por aquele “deixem passar quem é mais importante” foram uma pequena gota de água. No entanto, dizem muito da (má) forma como os governantes em geral deste país se situam relativamente aos serviços públicos do mesmo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Gostaria muito que na outra grande embrulhada em curso neste nosso jardim que é a degradação do nosso Serviço Nacional de Saúde, bastante mais grave pelo que está em causa. Gostaria que quem de direito e de poder se apresentasse nas urgências do hospital mais próximo, tentasse marcar uma consulta ou uma cirurgia. Gostaria que sentisse na pele e na saúde, na dor e na ansiedade o que sente o vulgar cidadão “não prioritário”, para quem eles também governam e a quem devem respeito e outras obrigações.

Obviamente que isso nunca sucederá. Da mesma forma que o seu comboio tem a prerrogativa de passar à frente dos demais, nunca eles sentirão esses problemas, que não são os deles. Enquanto isso não sentirem, não governam, governam-se.

Carlos J F Sampaio, Esposende

PUB