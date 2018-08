Trump alerta para “violência” se republicanos perderem intercalares

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pediu o apoio dos líderes evangélicos durante as eleições intercalares de Novembro, avisando que uma derrota do Partido Republicano poderá dar origem a “violência”.

Trump admitiu que as eleições para o Congresso e Senado vão ser um “referendo” não apenas à sua presidência, mas também à “religião” e à “liberdade de expressão”. Um resultado negativo para os republicanos irá significar o “início do fim” daquilo que foi conseguido, avisou o Presidente norte-americano durante um encontro com líderes evangélicos na Casa Branca, durante o qual o seu discurso foi gravado e divulgado pela imprensa.

A comunidade evangélica norte-americana, muito conservadora em termos sociais, foi um dos bastiões de apoio de Trump na sua vitória presidencial em 2016 e, apesar da sucessão de escândalos que o têm envolvido desde que chegou à Casa Branca, o Presidente espera que esse apoio se mantenha em Novembro.

“Não é uma questão de gostar ou não gostar, a questão é que eles [os democratas] vão derrubar tudo aquilo que conseguimos fazer, e vão fazê-lo rápida e violentamente. E violentamente. Há violência”, insistiu Trump, referindo-se em seguida aos Antifa – um conjunto de grupos que tem contestado as políticas de Trump em várias matérias e promove frequentemente contra-manifestações face a acções organizadas pela extrema-direita – como “pessoas violentas”.

Trump apelou directamente aos pastores evangélicos, instando-os a usarem a influência que detêm sobre os fiéis para que votem no Partido Republicano. “Vocês têm um poder tremendo. Estavam a dizer que têm gente que dá missas a quase 200 milhões de pessoas [a população total dos EUA é de 320 milhões, mas apenas um quarto se identifica como evangélica protestante], dependendo de que domingo estivermos a falar”, disse Trump.

As eleições intercalares de Novembro terão um impacto profundo no resto do mandato de Trump. Vão a votos os 435 lugares da Câmara dos Representantes e 35 dos lugares no Senado (de um total de cem). Os republicanos detêm maiorias em ambas as câmaras, mas correm o risco de as perder. Vão ser também eleitos 36 governadores.

