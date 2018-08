Oito pessoas mortas num ataque de um carro bomba no Iraque

Pelo menos oito pessoas foram mortas e 12 foram feridas num ataque com um carro bomba num posto de segurança na zona oeste do Iraque, disse à Reuters um autarca da região, Ahmed al-Mehlawy.

O atacante conduzia um carro equipado com explosivos em direcção a um posto de segurança no distrito de Qaim. Foi seguido de perto pelo exército e por milícias xiitas, explicou Al-Mehlawy. Alguns dos feridos estão numa situação crítica, acrescentou o autarca.

Mehlawy disse que cinco xiitas e três civis morreram.

Qaim fica 300 quilómetros a oeste de Bagdad, na província de Anbar. Ninguém reivindicou ainda o ataque.

O Iraque declarou vitória ao Daesh em Dezembro, desmembrando o grupo de todo o território que controlava e que abrangia uma região da Síria, onde o controlo do Daesh já tinha colapsado no início de 2017. Desde então, os militantes que restaram do grupo terrorista têm vindo a fazer uma campanha sustentada em raptos e assassínios.

