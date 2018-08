Há uma Tomatina à portuguesa marcada para este sábado

A cidade de Almeirim vai ser palco, sábado à tarde, de uma "Tomatina à portuguesa", iniciativa da associação 20 Kms de Almeirim, que visa promover o concelho "que mais produtores de tomate tem no país".

Domingos Martins, dirigente da associação, disse à Lusa que, com o apoio de duas organizações de produtores do concelho, quem se quiser aventurar nesta "briga de tomates" vai ter à disposição 30 toneladas de tomate para a indústria, com a garantia de que o que resultar da "batalha" será reaproveitado para alimentação animal.

"Todos à Tomatada" vai acontecer numa faixa de cerca de 200 metros da circular urbana de Almeirim (no distrito de Santarém), sem casas nas proximidades, opondo os que ficarem no chão aos que subirão aos tractores e reboques colocados no recinto.

Com inspiração na Tomatina que se realiza na última quarta-feira de Agosto na cidade espanhola de Buñol, a iniciativa "andava a ser pensada há uns anos", entendendo a 20 Kms de Almeirim que este ano "estavam reunidas as condições para uma primeira experiência".

"Queremos promover Almeirim e o que temos de melhor", disse Domingos Martins, realçando que a iniciativa se realiza na altura em que decorre o Festival da Sopa da Pedra (a partir desta quarta-feira e até domingo).

Com cerca de meio milhar de inscritos até ao momento, a associação espera que apareçam "em cima da hora" muitos mais participantes, dando a pulseira de entrada acesso direito ao consumo de duas bebidas, encerrada que está a venda de t-shirts que também permitem a entrada no "tomatódromo".

"Neste ano de lançamento é importante a participação de um número grande de pessoas, mas o mais importante é que corra bem e deixe boas memórias", declarou.

Domingos Martins afirmou que o tomate para a iniciativa está orçado em cerca de 1800 euros, havendo pessoal e máquinas preparados para fazer a recolha do que ficar no terreno.

O evento está agendado para as 17h, com uma duração prevista de duas horas, tendo os participantes os balneários do pavilhão desportivo municipal à disposição para um duche final.

No percurso existirão chuveiros e torneiras e a organização recomenda o uso de óculos.

A 20 Kms de Almeirim foi criada há 32 anos com o objectivo de realizar uma prova de atletismo de 20 quilómetros no último domingo de Outubro, esperando 2000 participantes na edição deste ano (28 de Outubro), iniciativa que serve igualmente para promover a sopa da pedra e a Adega Cooperativa local, salientou.

O Festival da Sopa da Pedra, organizado pela Confraria Gastronómica de Almeirim e pela Câmara Municipal, começa esta quarta-feira no Parque das Tílias, junto à zona dos restaurantes, contando este ano com maior número de tasquinhas, um programa de animação que tem como cabeça-de-cartaz Toy (quinta-feira à noite) e Ourique como município convidado.

