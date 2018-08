Prometeu e cumpriu: o Presidente da República fez férias nas zonas afectadas pelos grandes incêndios de 2017. Primeiro, andou pelos concelhos atingidos pelos fogos de Outubro de 2017, no início do mês. Esta quarta-feira terminou uma visita de três dias à região afectada pela tragédia de Pedrógão Grande.

Nos dois períodos, houve tempo para banhos, selfies dentro de água, declarações aos jornalistas de tronco nu, apelos ao turismo dentro de portas e com fins solidários. É Marcelo a cumprir uma tradição sua — convém lembrar que o mergulho inaugural do percurso político do ex-líder do PSD aconteceu em 1989, nas águas do Tejo, durante a corrida à Câmara de Lisboa.