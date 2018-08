FC Porto e Benfica não são cabeças de série no sorteio

Com o apuramento garantido esta semana por Benfica, PSV Eindhoven, RB Salzburgo, Ajax, Young Boys e AEK Atenas, ficaram conhecidos os 32 clubes que vão participar esta temporada na fase de grupos da Liga dos Campeões, e hoje, a partir das 17h, no Fórum Grimaldi, no Mónaco, será efectuado o sorteio que repartirá as equipas por oito grupos. Sem nenhum clube nacional entre os cabeças de série, Portugal estará representado por FC Porto e Benfica, duas das oito equipas que vão fazer parte do Pote 2.

Após uma maratona qualificativa disputada em 50 dias, que contou com 76 jogos distribuídos por três pré-eliminatórias e um play-off, as últimas três vagas na Liga dos Campeões 2018-19 ficaram fechadas ontem. Para além do Benfica, que após a goleada em Salónica frente ao PAOK garantiu pela nona época consecutiva um lugar entre as 32 melhores equipas da Champions, PSV Eindhoven e RB Salzburgo também asseguraram a presença na fase de grupos.

Com uma vantagem de 3-2 alcançada há uma semana na Bielorrússia, o PSV não teve grandes dificuldades para confirmar a qualificação e afastar o BATE Borisov. Em Eindhoven, os holandeses chegaram ao intervalo a vencer, com golos de Steven Bergwijn e Luuk de Jong, e na segunda parte Hirving Lozano fez o 3-0 final. Bem diferente foi o duelo entre RB Salzburgo e Estrela Vermelha. Após um empate sem golo em Belgrado, os austríacos parecerem ter a eliminatória na mão quando venciam por 2-0 no início da segunda parte, mas dois golos em dois minutos (65’ e 66’) foram suficientes para os sérvios empatarem o jogo (2-2) e garantirem o passaporte milionário.

PUB

PUB

Fechadas as contas, das seis equipas que se qualificaram no play-off o Benfica é a que tem melhor coeficiente da UEFA e será a única que terá direito a um lugar do Pote 2 no sorteio. O apuramento dos “encarnados” acabou por prejudicar o Liverpool, que foi relegado para Pote 3. De acordo com os critérios definidos pela UEFA, o grupo de cabeças de série será constituído pelos vencedores de Liga dos Campeões (Real Madrid) e Liga Europa (Atlético de Madrid), e pelos campeões dos seis campeonatos melhor classificados no ranking da UEFA (Barcelona, Bayern Munique, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain e Lokomotiv Moscovo). A partir daí, nos três potes seguintes, com oito equipas cada, os clubes são distribuídos com base no coeficiente da UEFA dos últimos cinco anos.

Olhando para os cenários mais favoráveis para portistas e benfiquistas no sorteio de hoje, entre os oito cabeças de série o rival mais apetecível é indiscutivelmente o Lokomotiv Moscovo, de Manuel Fernandes e Éder, enquanto Viktoria Plzen, Young Boys, Club Brugge ou AEK Atenas surgem no Pote 4, onde há o “tubarão” Inter de Milão, como adversários teoricamente menos fortes. No Pote 3, o lote de potenciais rivais é muito homogéneo, mas há um nome claramente a evitar para “dragões” e “águias”: o Liverpool de Jürgen Klopp.

PUB

Pote 1

Real Madrid

Atlético Madrid

Barcelona

Bayern Munique

Manchester City

Juventus

Paris Saint-Germain

Lokomotiv Moscovo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pote 2

Borussia Dortmund

FC PORTO

Manchester United

Shakhtar

BENFICA

Nápoles

Tottenham

AS Roma

Pote 3

Liverpool

Schalke 04

Lyon

Mónaco

Ajax

CSKA Moscovo

PSV Eindhoven

Valência

Pote 4

Viktoria Plzen

Club Brugge

Galatasaray

Young Boys

Inter Milão

Hoffenheim

Estrela Vermelha

AEK Atenas

PUB