Benfica, é preciso fazer golos antes de fazer contas aos milhões

Pode soar excessivo que, estando ainda em Agosto, com menos de um mês de época decorrido, se fale num jogo como uma autêntica final. Mas o caso não é para menos se nos referirmos à visita do Benfica ao PAOK (20h, TVI), que decidirá o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa de Rui Vitória parte em desvantagem – empatou 1-1 na primeira mão, em casa – e está obrigada a marcar golos para seguir em frente. É uma final, nada menos do que isso: falhar significa ficar de fora da Champions, com tudo o que isso implica a nível desportivo e, sobretudo, financeiro.

Em causa estão os chorudos prémios atribuídos pela UEFA, esta época ainda mais generosos do que o costume. O organismo que tutela o futebol europeu reforçou a verba a distribuir e para o Benfica a diferença entre estar ou não na Liga dos Campeões andará pelos 40 milhões de euros. “As questões financeiras não são a minha área. Os jogos para mim são sempre importantes. De gestão percebo alguma coisa, mas o meu foco é a vitória”, relativizou ontem Rui Vitória, na antevisão da partida. Mas não há como contornar o impacto de 40 milhões, um montante suficiente para cobrir os gastos com pessoal do Benfica durante uma temporada.

Há vários desfechos possíveis para o Benfica nesta eliminatória. Ou não marca e terá de contentar-se com a Liga Europa (derrota ou empate sem golos em Salónica deixam os “encarnados” sem Liga dos Campeões); ou empata 1-1 e força o prolongamento (e eventuais penáltis); ou empata com mais golos e garante um lugar na Champions; ou vence e confirma a passagem à fase de grupos da principal competição europeia de clubes. “Espero um jogo bem disputado, que as duas equipas vão querer ganhar. Os detalhes vão fazer a diferença. Naturalmente que a qualidade individual poderá decidir o jogo”, previu Rui Vitória, apostado em garantir a nona presença consecutiva do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Há uma diferença que o técnico quer ver na sua equipa relativamente ao jogo da primeira mão: na Luz os “encarnados” foram castigados pela falta de eficácia (fizeram nove remates enquadrados com a baliza adversária), mas Rui Vitória está optimista para o encontro em Salónica. “Merecíamos ter ganho na primeira mão, mas vamos ganhar aqui. Temos capacidade de marcar golos aqui. A eficácia vai ser determinante”, vincou, retirando importância ao eventual cansaço dos seus jogadores, vindos de um derby e que esta noite disputam a sétima partida em 22 dias. “Os jogadores têm tido recuperação fantástica entre os jogos. Gostaríamos de ter mais tempo para preparar os jogos, mas isso não quer dizer que amanhã [hoje] os jogadores não estejam preparados. A parte mental, muitas vezes, ajuda a que a disponibilidade física apareça”, notou.

O PAOK, que nunca esteve na fase de grupos da Liga dos Campeões, sonha com a estreia na competição “milionária”. Num percurso em que já afastou o Basileia e o Spartak Moscovo, o emblema grego tem no Benfica o último obstáculo a separá-lo de um feito histórico. “Estamos confiantes de que estaremos na fase de grupos, de jogo para jogo vamos aumentando a nossa confiança, sabemos como reagir em momentos de pressão, temos uma mentalidade forte. É um jogo muito difícil, mas a pressão está do lado do Benfica”, afirmou o treinador do PAOK, Razvan Lucescu.

A pressão sobre o Benfica não é apenas para superar a eliminatória: será também exercida pelos adeptos gregos, conhecidos por tornarem o seu estádio um autêntico “inferno” para as equipas visitantes. “Estamos habituados a estádios cheios. Isto é um jogo de Liga dos Campeões e é um ambiente de que nós gostamos”, concluiu Rui Vitória. Léo Matos, futebolista brasileiro do PAOK, prometeu que não será bem assim: “Aqui eles vão sentir-se muito desconfortáveis, é difícil jogar aqui quando o estádio está cheio. Vamos tentar tirar proveito disso”. Com os milhões de euros que estão em causa, qualquer ajuda será preciosa.

