Clarke vence 5.ª etapa e Rudy Molard é o novo líder da Vuelta

Simon Clarke (Education First) venceu esta quarta-feira a quinta etapa da Volta a Espanha, disputada entre Granada e Roquetas de Mar, na extensão de 188,7 quilómetros, que o australiano percorreu em 4h36m07s.

O protagonismo, porém, foi para o francês Rudy Molard (Groupama-FDJ), sexto na tirada (a 8 segundos do vencedor) e o novo camisola vermelha que destronou o polaco Michal Kwiatkowski (Sky), que cortou a meta 4m55s depois do vencedor, estando agora a 1m1s do novo líder.

O holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e o italiano Alessandro de Marchi (BMC), companheiros de fuga de Clarke, terminaram em segundo e terceiro, respectivamente.

A sexta etapa ligará Huércal-Overa a San Javier, na distância de 155,7 quilómetros, com duas contagens de montanha de terceira categoria.

Classificação geral

1.º Rudy Molard (Groupama-FDJ) 18h27m20s

2.º Michal Kwiatkowski (Team Sky), a 1m01s

3.º Emanuel Buchamnn (Bora-hansgrohe), a 1m08s

4.º Simon Yates (Mitchelton-Scott), a 1m11s

5.º Alejandro Valverde (Movistar Team), a 1m13s

