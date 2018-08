Benfica confirma presença na Liga dos Campeões com goleada

Pela nona época consecutiva, o Benfica estará na fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa de Rui Vitória venceu no terreno do PAOK por 1-4 e confirmou o apuramento.

Depois do empate na Luz (1-1), na primeira mão do play-off, o Benfica acabou com as dúvidas em Salónica. Apesar de terem apanhado um susto – Prijovic adiantou os gregos aos 13’ – os “encarnados” deram a volta ao resultado ainda durante a primeira parte. Jardel fez o 1-1 aos 20’ e Salvio colocou o Benfica em vantagem aos 26’, de penálti.

PUB

Pizzi, antes do intervalo, correspondeu ao passe de Cervi para ampliar o marcador para 1-3 e deixar a eliminatória praticamente resolvida.

PUB

O segundo golo de Salvio, aos 50’ em mais uma grande penalidade, encerrou definitivamente a questão. O PAOK, que terminou reduzido a dez jogadores (Léo Matos foi expulso por acumulação de amarelos aos 77’) não tornou a incomodar e a equipa de Rui Vitória pôde gerir com tranquilidade.

O Benfica avança para a fase de grupos da Liga dos Campeões (o sorteio realiza-se nesta quinta-feira às 17h) e o PAOK terá de contentar-se com a Liga Europa.

PUB