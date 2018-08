FC Porto vence Madeira SAD na estreia do campeonato

O FC Porto venceu esta quarta-feira, no Dragão Caixa, o Madeira SAD, por 27-19, em partida antecipada da 1.ª? do campeonato nacional de andebol 2018/19. Ao intervalo, os portistas já vencia por seis golos de diferença.

Afastados dos títulos desde 2014/15, os portistas, que substituiram o treinador o dinamarquês Lars Walther pelo sueco Magnus Andersson, vencedor da Taça EHF pelos alemães do Goppingen, e campeão com o Drott Halmstad, onde venceu a Taça da Dinamarca, e conseguiram uma estreia no campeonato tranquila.

No Dragão Caixa, o FC Porto terminou o primeiro período com uma confortável vantagem de seis golos (13-7) e na segunda parte, mesmo gerindo o encontro, conseguiram ampliar a diferença final para 27-19.

