Festival FORTE arranca na quinta-feira com perspectiva de lotação esgotada

O festival de música electrónica FORTE arranca esta quinta-feira, em Montemor-o-Velho, com um espectáculo do alemão Pantha du Prince e com a expectativa de lotação esgotada, estando a proporção de público estrangeiro estimada em 75%.

Pelo Castelo de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, vão passar, até domingo, vários nomes consagrados da música electrónica, como o também alemão Alva Noto, o produtor britânico Surgeon, os franceses The Hacker e Umwelt e o projecto de Luke Slater Planetary Assault Systems.

"O festival deste ano acaba por ser o resultado e o cimentar da construção dos primeiros quatro anos. Em termos de cartaz, é a edição que tem o cartaz mais robusto e mais coerente, com propostas que fazem uma ligação entre o passado, o presente e o futuro [da música electrónica]", disse à agência Lusa Ilídio Chaves, director-geral da Soniculture, promotora do FORTE.

Para o responsável, o festival não cede a "fórmulas fáceis": "Está na altura de [o mundo da música electrónica] mudar e andar para a frente com novas ideias. Estamos à procura delas e estamos a mostrá-las."

Segundo Ilídio Chaves, o festival tem registado um crescimento de 30% por ano no número de participantes, sendo que este ano há a expectativa de se atingir a lotação máxima, fixada em cinco mil pessoas.

"Continuamos a ter uma grande receptividade [por parte] dos estrangeiros", adianta o director-geral da Soniculture, estimando que representam 75% do público do festival.

Para além de nomes consagrados da música electrónica, há também uma aposta naquilo que a organização considera serem "os precursores do futuro": Anastasia Kristensen (Dinamarca), Blush Response (EUA), I Hate Models (França), Mumdance (Inglaterra), Neel (Itália), Stanislav Tolkachev (Ucrânia) e Sverca (Espanha).

Este ano, a juntar à animação que decorre no parque de campismo e às actuações no Castelo de Montemor-o-Velho, haverá todas as noites uma performance no Teatro Esther de Carvalho, situado no centro da vila.

Outros nomes desta edição são Óscar Mulero, Helena Hauff, Function, Robert Henke (que já actuou no FORTE em 2015), Adam X ou Robert Lippok.

No Castelo, as actuações arrancam às 22h e terminam às 9h, sendo que, a partir das 22h de sábado, haverá 23 horas contínuas de música, acabando o festival às 21h de domingo.

A partir desta quarta-feira, o bilhete geral custa 130 euros e o diário 70 euros.

