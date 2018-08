O vestido de casamento de Meghan Markle será exposto em Windsor

O vestido de casamento de Meghan Markle, desenhado pela directora criativa da Givenchy, Clare Waight Keller, vai estar exposto, ainda este ano, no palácio de Windsor — local onde foi celebrado o matrimónio. Fará parte da exposição A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex, que abre a 26 de Outubro.

A exposição vai incluir uma série de peças usadas pelo casal. Para já, sabe-se que estarão expostos também o véu de cinco metros de tule de seda com flores bordadas à mão representativas da flora dos 53 países da Commonwealth, a tiara de diamantes que pertenceu à rainha Maria, mulher de Jorge V (e trisavó de Harry), e uma réplica do uniforme de Harry, dos Blues and Royals, um dos regimentos de cavalaria do exército britânico, segundo estão listados no site da Royal Collection Trust.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A exposição estará aberta entre 26 de Outubro e 6 de Janeiro. Antes disso, o Castelo de Windsor será o local de outro casamento real. A princesa Eugenie — filha mais nova do terceiro filho da rainha Isabel II, o príncipe André e de Sarah Ferguson, a duquesa de York — casa a 12 de Outubro com Jack Brooksbank, numa cerimónia anti-plástico.

PUB

Os bilhetes já estão à venda, por 21,20 libras (23,50 euros). A exposição seguirá depois para Holyrood Palace, em Edimburgo, onde estará aberta ao público entre 14 de Junho e 6 de Outubro do próximo ano.

PUB