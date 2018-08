Despiste provoca um morto na EN229, no Sátão

Um homem de 25 anos morreu nesta terça-feira na sequência de um despiste na Estrada Nacional 229, em Continge, no concelho do Sátão, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de "um despiste com posterior embate contra um eucalipto", ocorrido cerca das 13h45.

"A vítima esteve encarcerada e a estrada ficou cortada", referiu a mesma fonte, acrescentado que a morte foi confirmada no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e o corpo transportado às 14h50 para o Instituto de Medicina Legal.

Ao local deslocaram-se 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários do Sátão, da GNR e da VMER do hospital de Viseu.

O número de acidentes rodoviários tem vindo a aumentar nos últimos anos, mas têm sido registadas menos mortes. O mês de Janeiro é aquele em que o índice de gravidade dos acidentes é mais elevado. Logo a seguir surgem os meses de Julho e Agosto. É nesta altura do ano que se verificam mais acidentes, mais vítimas mortais e mais feridos.

