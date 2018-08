Divide o tempo entre Aveiro e os Alpes suíços há 16 anos. É um amante das viagens, do surf, do snowboard, da fotografia e do vídeo, e encontra-se em preparação para a construção do primeiro documentário sobre as viagens e os desportos de água e neve que pratica, 16 Shades of Winter, com foco na “consciencialização para a protecção da natureza”. Hugo Matos, de 38 anos, é o autor do projecto 24/7 Free Ride, dedicado aos desportos aquáticos, e da empresa de produção audiovisual Handmade, de natureza comercial. Ao P3, em entrevista por email, contou como tudo começou: “Terminei o 12.º ano e ingressei no curso de Belas Artes, mas não gostei logo no primeiro semestre. Surgiu, nessa altura, a oportunidade de ir para Davos, na Suíça, e desde então — era o ano de 2001 — que vou todos os invernos, durante cinco meses, trabalhar num chalet de montanha a 1800 metros altitude.” Apaixonou-se pela natureza, pelo snowboard e pela captação audiovisual dos desportos de neve. Durante o Verão, Hugo vive junto à praia da Barra e exerce o cargo de comentador de provas de surf para a Federação Portuguesa da modalidade.

Com o P3 partilha agora o teaser do seu futuro documentário, que “será uma compilação dos vários momentos” que viveu ao longo dos anos e das viagens. Nele constará “uma perspectiva pessoal de autoconhecimento focado nas experiências e no lifestyle das diferentes culturas” com que teve contacto. O videógrafo português, os amigo Pedro Ferreira (ex-surfista profissional português) e Patrick, um suíço com quem partilha a paixão pelo snowboard, serão os protagonistas do filme, que será lançado em 2019.