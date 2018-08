Entrevista Miguel Tiago

Li atentamente toda a entrevista do deputado comunista Miguel Tiago ao Público e fiquei um bocado admirado com tanta ortodoxia num rapaz tão novo, mas respeito.

PUB

Reconheço trabalho e honestidade aos eleitos comunistas, seja no Parlamento seja nas autarquias locais, no entanto devo dizer que praticamente já estive em quase todos os países ex-comunistas da Europa, incluindo a Rússia, como turista e em todos eles o povo com quem tive oportunidade de falar me manifestou um ódio ao antigo regime (comunismo) vigente nos seus países que não é compaginavel com aquilo que diz o senhor deputado.

PUB

Ainda este ano fiz um périplo pela Polónia, praticamente uma volta completa, e todos com quem falei comparavam o comunismo ao nazismo e diziam ambos terem sido a desgraça e responsáveis pelo atraso do país e opressão do povo, não foi uma conversa, foram muitas.

O idealismo esbarra na realidade, especialmente quando visto por alguém que não têm filiação ideológica como é o meu caso - ao contrário do senhor deputado detesto filiações sejam do que for, de qualquer forma desejo-lhe felicidades.

Carlos Duarte, Lisboa

A CP

Será efectivamente possível que o Governo de Portugal, ao longo dos últimos meses, não tenha sido sensível às imensas críticas que de todo lado brotam, relatando o estado vergonhoso a que chegou o serviço de transportes ferroviários no nosso país?

Afinal, face à ausência de reacções credíveis e claras por parte do Governo, teremos que chegar à triste conclusão de que a sensibilidade ainda não chegou às altas esferas governamentais. Isto, de resto, não espanta. Aqui há alguns anos, inconsciente do estado calamitoso da rede ferroviária nacional, o Governo de então lutava freneticamente para instalar uma linha de TGV de Lisboa ao Porto e outra de Lisboa a Madrid, mantendo-se a decadência na restante rede. Isto é, beneficiava-se um sector mínimo da população – só para mundo ver – em prejuízo da maioria dos utentes.

Os TGV, em Portugal, não nos interessam para já. O que há, é que melhorar a rede nacional, renovando a via – para permitir maiores velocidades – e substituindo o material circulante – permitindo o maior conforto dos utentes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estas duas acções, dado o estado a que se chegou, implicarão enormes gastos. Por isso, sugerir-se-ia a criação de estruturas fabris, como houve no final do século passado, capazes, não só de levar a cabo as reparações ocasionais, mas também de proceder à fabricação da maior parte possível do material circulante. Não podemos estar dependentes da RENFE, a qual tem os seus planos de utilização do seu material. Não pode estar ao nosso serviço.

Entretanto, o que se passa com a ligação ferroviária Évora – Badajoz, muito falada já há algum tempo, destinada a facilitar o transporte de mercadorias do Porto de Sines para Espanha? Isto é que pode ser muito importante!

João Pereira Gaio, Lisboa

PUB