Vinte feridos em confrontos envolvendo a extrema-direita na Alemanha

As autoridades alemãs preparavam-se esta terça-feira para um terceiro dia de manifestações de extrema-direita e de esquerda na cidade de Chemintz, no Leste do país, onde os dois dias anteriores foram marcados por violência que deixou 20 feridos – 18 manifestantes e dois polícias.

As manifestações de esquerda começaram na segunda-feira, contra uma onda de ataques e perseguições contra estrangeiros no dia anterior. Foi despertada por um rastilho de “rumores” nas redes sociais, dizem as autoridades, de um crime ainda por esclarecer: a morte, por esfaqueamento, de um alemão de 35 anos, na sequência da qual foram detidos dois suspeitos, um iraquiano de 21 anos e um sírio de 22.

PUB

“As imagens de pessoas a perseguir pessoas que pareciam estrangeiras deixaram-nos assustados. Queremos mostrar que Chemnitz tem outro lado que é cosmopolita e se opõe à xenofobia”, disse Tim Detzner, líder local do partido Die Linke, na manifestação de segunda-feira, relata a agência Reuters.

PUB

Mais de mil manifestantes de esquerda juntaram-se então em volta do enorme busto de Karl Marx da cidade (que já teve o nome do teórico comunista durante parte do tempo da então República Democrática Alemã, RDA), e muito perto juntaram-se quase cinco vezes mais manifestantes nacionalistas, com bandeiras alemãs e também da Baviera, um estado vizinho.

Durante o encontro, foram lançados foguetes e cocktails Molotov uns contra os outros, e alguns dos nacionalistas conseguiram quebrar as barreiras policiais e tentar atacar os do lado oposto. Vários dos feridos precisaram de tratamento hospitalar.

No domingo, cerca de 800 manifestantes nacionalistas, incluindo 50 que segundo a polícia estavam prontos para cometer actos violentos, saíram à rua após a notícia do esfaqueamento. A televisão mostrou um vídeo amador de skinheads a perseguir um homem. Pelo menos um sírio, um afegão, e um búlgaro foram atacados e apresentaram queixa. Quatro manifestantes foram acusados.

A vítima do esfaqueamento, que terá sido precedido por uma luta, ainda não esclarecida, era um carpinteiro, filho de mãe alemã e pai cubano. Uma amiga da vítima disse à Deutsche Welle. “É triste que os media só dizem que morreu um alemão, e é por isso que os neonazis e os hooligans saíram à rua. Os media deviam descrever quem morreu, e a cor de pele que ele tinha, porque acho que não estariam a fazer isto se soubessem”, disse a amiga, Nancy Larssen.

"Demissão do Estado"

A polícia de Chemnitz, citada pela emissora local MDR, diz que não estava preparada para “um número tão grande de participantes” nas acções de domingo.

O diário alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung critica, em comentário, “a demissão do Estado” que permitiu a escalada e a violência. Sublinhando o direito a manifestações, o jornalista Reinhard Müller diz que a linha entre a barbárie e a civilização é ténue, e que se há possibilidade de motins e perseguições violentas, como em Chemnitz, esta linha foi quebrada. “Quem quer que transforme a raiva em justiça pelas próprias mãos tem de ser castigado”, sublinha. “Só o Estado é responsável pela segurança dos cidadãos.”

Já na emissora Deutsche Welle, o jornalista Hans Pfeifer vai mais longe e critica a "falta de vontade" de intervir das forças de segurança. A presença, força, e capacidade de mobilização da extrema-direita na cidade não é nada de novo, sublinha o jornalista. A polícia simplesmente desvalorizou o perigo. Porquê? Porque "para a maioria dos políticos e funcionários, eles próprios não são o primeiro alvo da extrema-direita", argumenta. O que falta às autoridades "é empatia com as vítimas".

PUB

A polícia alemã já foi várias vezes acusada de ser "cega do olho direito", ou seja, de desvalorizar sistematicamente motivações racistas e xenófobas de crimes, o que aconteceu de modo especial nos crimes da chamada NSU, que durante mais de dez anos matou dez pessoas, a maioria turcas, com a polícia sempre a suspeitar que as vítimas poderiam pertencer a organizações criminosas e ser esse o motivo das suas mortes.

Mas Pfeifer argumenta que o que aconteceu em Chemnitz não é um ataque contra estrangeiros, ou contra a extrema-esquerda: é um ataque à própria democracia e ao Estado de Direito.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O porta-voz da chanceler Angela Merkel reagiu nesta linha, dizendo que “não serão toleradas reuniões ilegais e a perseguição de pessoas que pareçam diferentes, nem tentativas de espalhar o ódio pelas ruas”.

O silêncio inicial do ministro do Interior, Horst Seehofer, foi fortemente criticado por vários partidos – os Verdes já o consideraram “escandaloso”. O ministro falou entretanto esta terça-feira pelas 12h, oferecendo apoio da polícia federal às autoridades da Saxónia.

A Saxónia é um estado-federado em que a extrema-direita sempre teve força – era um dos dois em que o partido NPD tinha deputados no parlamento estadual até 2014, quando este os perdeu e a AfD, com Frauke Petry como cabeça de lista (ocupou mais tarde a liderança do partido, saindo após as eleições de 2017), conseguiu 9,7% da votação em 2014, esperando-se que suba nas próximas eleições. A capital do estado federado é Dresden, a cidade onde começaram, e ganharam força, as manifestações do movimento anti-islão Pegida.

PUB