Uma vez por ano, motas Vespa transformadas em autênticos monstros metálicos invadem a zona Este da ilha de Java, na Indonésia. O festival de três dias, vai agora no seu terceiro ano, e é um dos vários realizados em todo o país.

Centenas de entusiastas viajam para o festival em Kediri para mostrar as suas criações – que vão desde as Vespas vintage restauradas a "tanques ao estilo Mad Max equipados com metralhadoras falsas, uma dúzia de pneus extras ou assustadores peluches que enfeitam o capô", explica a Reuters.

Para entrar em competição no festival, cada veículo deve ter um motor Vespa. A maioria dos concorrentes tenta manter a frente curva da scooter, característica destes modelos.

Peded, de 43 anos, diz que modifica Vespas desde a década de 1990 e que gosta que a sua scooter "conte uma história", explica à Reuters.

"Adoro decorar Vespas, mas não gosto de usar lixo", diz Peded, cuja Vespa exibe enormes chifres de búfalo da terra tribal de Toraja, na ilha de Sulawesi.

Como os veículos geralmente não são licenciados, muitos viajam à noite para evitar a polícia.