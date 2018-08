Benjamin King vence a primeira etapa de montanha da Vuelta

O norte-americano Benjamin King (Dimension Data) venceu esta terça-feira a quarta etapa da Volta a Espanha, cumprindo os 161,4 quilómetros entre Vélez-Málaga e Alfacar, Sierra de la Alfaguara, em 4h33m12s.

O polaco Michal Kwiatkowski (Sky) manteve a camisola vermelha, símbolo do líder da Vuelta, apesar de ter visto a vantagem reduzida, agora com o alemão Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) a sete segundos, o britânico Simon Yates (Mitchelton) a 10 segundos e o espanhol Alejandro Valverde (Movistar) a 12 segundos.

A 4m33s do líder à partida para a primeira etapa de montanha, Benjamin King foi virtual líder até à entrada nos últimos quatro quilómetros, altura em que a vantagem do duo da frente caiu para os quatro minutos relativamente ao grupo de 16 ciclistas onde seguia Kwiatkowski. King atacou mesmo no final, superando Nikita Stalnov (Astana), por 2 segundos, e o francês Pierre Rolland (Education First), a 13 segundos.

José Mendes (Burgos BH) foi o melhor português, cortando a meta em 46.º a 7m45s do vencedor.

Esta quarta-feira disputa-se a quinta etapa, uma ligação de 188,7 quilómetros entre Granada e Roquetas de Mar.

