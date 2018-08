Doumbia deixou o Sporting e assinou pelo Girona

Após uma temporada em Alvalade, Seydou Doumbia deixou nesta terça-feira de ser jogador do Sporting. O avançado marfinense rumou ao Girona, da Liga espanhola, tendo assinado um contrato válido por três épocas.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Girona para a transferência, a título definitivo, do jogador Seydou Doumbia. A Doumbia, a Sporting SAD deseja as maiores felicidades nesta nova etapa na carreira”, pode ler-se num comunicado da SAD “leonina”.

O Girona dá mais pormenores sobre a transferência: Doumbia “chega livre, procedente do Sporting”. “O avançado vinculou-se ao clube por três temporadas”, acrescenta o emblema catalão, indicando que a apresentação oficial do marfinense terá lugar na quarta-feira.

Com a camisola “leonina”, às ordens de Jorge Jesus, Doumbia disputou 29 jogos e apontou oito golos.

