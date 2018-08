Portuguesa Joana Vicente é a nova directora executiva do Festival de Toronto

A produtora portuguesa Joana Vicente é a nova directora executiva do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF, na sigla em inglês), sendo co-responsável pela organização a par do director artístico Cameron Bailey, foi esta terça-feira anunciado.

"O comité de selecção ficou profundamente impressionado com o passado de Joana Vicente como produtora, defensora de realizadores independentes e com o seu sucesso em angariação de fundos e parcerias. O seu extenso conhecimento do panorama global cinematográfico em mudança solidificou a decisão", disse, em comunicado, o conselho de administração do festival.

Joana Vicente era, desde Dezembro de 2009, directora executiva do Independent Filmmaker Project, a mais antiga e maior organização sem fins lucrativos de cineastas independentes nos Estados Unidos, como recorda o comunicado do TIFF.

Como produtora, Joana Vicente é conhecida pelo seu trabalho em documentários como Enron: The Smartest Guys in the Room, de Alex Gibney, ou do filme de Todd Solondz Welcome to the Dollhouse. "Sempre vi o TIFF como uma proeminente plataforma internacional para o cinema mundial, com um impacto tanto global quanto local", diz a portuguesa em comunicado divulgado pelo festival.

Joana Vicente, licenciada em Filosofia, trabalhou nas Nações Unidas e no Parlamento Europeu, já foi júri do Festival de Sundance e fundou três produtoras - Open City Films, Blow Up Pictures e HDNet Pictures. O Festival de Toronto é um dos mais importantes eventos do género na América do Norte, tendo-se perfilado nos últimos anos como uma importante rampa de lançamento de alguns filmes para a temporada de prémios que culmina com os Óscares.

