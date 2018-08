Theresa May dança com crianças sul-africanas

A primeira-ministra britânica está de visita à África do Sul e numa ida a uma escola não resistiu à música e aos passos de dança dos alunos, decidindo acompanhá-los, imitando-lhes os passos.

PUB

As imagens foram partilhadas nas redes sociais. Theresa May faz uma visita à escola secundária Mkhize Senior, na Cidade do Cabo, e as boas-vindas são dadas pelos alunos que cantam e dançam. A governante segue-lhes os passos, pouco ritmados, nos seus conhecidos sapatos leopardo, sempre com um sorriso, enquanto as entidades oficiais tentam abrir caminho entre os jovens para conseguir entrar no edifício escolar.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já no interior da escola, May agradeceu a "todos os jovens que estiveram envolvidos nas performances" por a receberam. E aproveitou para anunciar o alargamento de bolsas de estudo Chevening, que o Reino Unido financia para que alunos estrangeiros possam frequentar o seu ensino superior, a mais de 100 "jovens brilhantes de África". "Hoje, nesta sala, o que eu vejo diante de mim é o futuro da África do Sul", disse ainda.

A governante, noutro momento da sua visita, prometeu usar fundos para ajudar as empresas britânicas a investir mais em África, em projectos que superem os dos EUA e os de França, até 2022, escreve o The Independent.

A visita de May insere-se no âmbito do fortalecimento das relações do Reino Unido com os países da Commonwealth depois da sua saída da União Europeia. Trata-se de uma viagem de três dias à África do Sul, Nigéria e Quénia com ministros e empresários.

PUB