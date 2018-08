Temperaturas máximas descem 7 a 8 graus na terça-feira

As temperaturas máximas vão descer 7 a 8 graus Celsius na terça-feira, mantendo-se contudo dentro dos valores habituais para a época do ano, disse à Lusa o meteorologista Ricardo Tavares.

De acordo com o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a semana inicia-se com condições de instabilidade, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, trovoada e queda de granizo na região Sul durante a manhã. Nas regiões do Norte e Centro a probabilidade é maior durante a tarde.

PUB

"Prevê-se também para hoje [segunda-feira] uma subida da temperatura, em especial nas regiões do litoral e aqui poderá chegar aos 4/5 graus. As temperaturas vão ficar acima dos 30 graus em praticamente todo o território, aproximando-se dos 40 no interior do Alentejo, Vale do Tejo e da Beira Baixa", disse.

PUB

Por causa da instabilidade meteorológica, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Beja e Faro até às 15h desta segunda-feira por causa da probabilidade de ocorrência de chuva e trovoada.

Segundo Ricardo Tavares, na terça-feira o dia vai começar com bastante nebulosidade, mantendo-se as condições de instabilidade, mas em especial nas regiões do interior Norte e Centro.

"De referir que na terça-feira está prevista uma descida acentuada da temperatura máxima, sendo em alguns locais uma descida de 7/8 graus. Vamos ter máximas entre os 25 e os 30 graus, sendo um pouco acima no interior do Alentejo, Vale do Tejo e Beira Baixa, que estarão entre os 30 e os 35 graus", referiu.

"Assim, na terça-feira as temperaturas descem de forma acentuada, depois mantêm-se e na quinta-feira voltam a subir ligeiramente na ordem dos 2 a 4 graus", disse.

Risco máximo de incêndio e de exposição a raios UV

Esta segunda-feira, mais de 40 concelhos de oito distritos — Faro, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Guarda, Viseu e Bragança — apresentam risco máximo de incêndio, segundo o IPMA.

O IPMA colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental. O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além disso, todos os distritos de Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e dos Açores apresentam esta segunda-feira risco muito elevado e elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o IPMA. O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

PUB

Em risco muito elevado estão os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Beja e Faro, no continente, Funchal e Porto Santo, na Madeira, e as ilhas das Flores e Terceira (grupos ocidental e central dos Açores, respectivamente). Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Portalegre, Setúbal e Évora, no continente, e as ilhas do Faial e São Miguel (grupos central e oriental) apresentam risco elevado de exposição à radiação UV.

Para estas regiões, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

PUB