Mealhada. Acidente na A1 faz três mortos

Três pessoas morreram na sequência de um acidente na A1, na zona da Mealhada, que aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, confirmou ao PÚBLICO fonte do INEM. Há ainda seis feridos graves.

O acidente, que envolve veículos ligeiros e pesados, aconteceu no quilómetro 211 da A1, no sentido Sul-Norte — a circulação está cortada neste sentido e está condicionada no sentido oposto.

A agência Lusa refere que o veículo pesado tombou para cima de uma viatura ligeira.

O alerta do acidente foi dado às 18h13 e, segundo o site da Protecção Civil, estão no local 42 operacionais a prestar auxílio, com o apoio de 17 viaturas.

Algumas horas antes, um despiste na EN4 do Montijo, distrito de Setúbal, causou dois mortos (um homem e o seu bebé de 11 meses). O número de acidentes rodoviários tem vindo a aumentar nos últimos anos, mas têm resultado em menos mortes.

