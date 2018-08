Quando Homer Simpson se vê ao espelho, o reflexo devolve o retrato de toda uma sociedade. A cultura norte-americana terá poucos símbolos tão fiéis e reconhecidos como o da família disfuncional criada por Matt Groening em 1989. Há muito, porém, que Os Simpsons ultrapassaram as fronteiras americanas e conquistaram gente de todo o mundo com o seu humor. Mas, muitas vezes, quando no lugar das legendas se usa dobragem, a reprodução não é uma colagem total. Um Homer a falar inglês e com as piadas tal e qual são reproduzidas no modelo original resultaria na América Latina, onde a série é particularmente apreciada? Poderia Homer continuar a usar a sua carismática expressão — "D'oh" — que até entrou no Oxford English Dictionary e ser completamente percebido? A resposta é um redondo não — e é aí que entra Humberto Vélez, a voz de Homer para esses países.

Conhecendo o seu público de "riso mais fácil" e piadas "mais agressivas", o actor tornou a personagem da sitcom ainda mais apetecível para os latino-americanos. "O Homer Simpson é muito popular porque é um de nós. Homer tenta tudo e em tudo fracassa. E em que é diferente de ti e de mim?", comenta Humberto no vídeo da Great Big Story, para logo pôr a voz de Homer: "Tentar é o primeiro passo para o fracasso." Vale a pena ver — e ouvir.