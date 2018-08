Terminal rodoviário de Sete Rios “sem fôlego para tanto movimento”

Foi ainda em Setembro de 2004 e depois da euforia do Euro, que o terminal de autocarros da Rede Expressos se mudou para Sete Rios, para o interior do desactivado e murado parque de oficinas do Metro, do outro lado da Praça Marechal Humberto Delgado. Há mais de vinte anos que anda com a casa às costas, ocupando primeiro uma cave de um prédio da Avenida Casal Ribeiro e alguns anos depois uma garagem no Arco do Cego.

Apesar de existir outro terminal da Rede Expressos em Lisboa, o que fica junto à Gare do Oriente, é da estação em Sete Rios que é monitorizada toda a exploração da empresa na cidade. É naquele espaço que convergem quase todos os meios de transporte: metro, autocarros da Carris, expressos e comboios, tornando Sete Rios um “verdadeiro nó intermodal”, como o descreveu, na altura, Santana Lopes.

Na última vez em que mudou de casa, em 2004, já era esperado que o terminal recebesse diariamente mais de 200 autocarros e cerca de 4000 passageiros com destino a todas as regiões do país, num espaço que nunca foi pensado para ser definitivo.

Em Agosto de 2018, Sete Rios já é um terminal cansado e a rebentar pelas costuras, onde as infra-estruturas não são suficientes para albergar a população que escolhe chegar a Lisboa através deste interface, seja pelos preços mais acessíveis — comparando com os preços de avião e de comboio, por exemplo ­—, seja pela oferta mais ampla de horários e de destinos, quando comprado com as ligações ferroviárias disponíveis.

As confusões não são de agora e não começaram com a chegada do Verão ou dos turistas, mas quem entra no terminal de Sete Rios no pico do mês de Agosto depara-se com filas para comprar bilhete que serpenteiam até às portas de entrada. Quem já conhece a cena, opta por comprar a viagem online para evitar esperar muito tempo na fila. É o caso de Rita, estudante em Lisboa mas que ao fim-de-semana volta casa, no norte do país. “Comecei a comprar o bilhete online porque chegava a passar meia hora na fila e era muito em cima da hora para depois entrar no autocarro. Agora chego e entro directamente para o veículo”.

Se há quem consiga comprar o bilhete na plataforma da Rede Expressos para facilitar a viagem, também há quem não tenha essa hipótese por não possuir um computador ou um dispositivo móvel que lhes permite essa opção. Manuel e Lurdes Pereira, de 64 e 61 anos, vêm com frequência a Lisboa visitar a filha e usam sempre a Rede Expressos e o terminal, mas de cada vez que querem adquirir o bilhete têm de se dirigir a uns dos pontos de venda em Viana do Castelo ou Monção — uma vez que a vila onde residem e onde apanham o autocarro, Vila Nova de Cerveira, não tem — e comprar o bilhete de ida e volta, ou enfrentar as longas filas de espera para comprar bilhete de volta para o norte, isto já em Sete Rios.

Lurdes chega mesmo a dizer que o terminal não ‘’fôlego para tanto movimento” e menciona também o “caso das casas de banho”, que apesar de serem pagas “estão sempre sujas de tanta gente que há a utilizá-las”. Há passageiros que esperam de pé pelos respectivos autocarros, tudo dentro de um edifício conhecido pela poluição causada pelos veículos, uma vez que não existe uma sala de espera separada do terminal de partida de autocarros. A situação piora por causa dos motores dos autocarros em funcionamento durante o tempo em que os passageiros colocam as suas malas na bagageira, apresentam os seus bilhetes e fazem a entrada para o autocarro, o que contribui para o elevado nível de poluição que se verifica dento do espaço.

Já faz parte da rotina de Joaquim Trindade levar membros da família a Sete Rios. “De cada vez que lá vou, como foi o caso da última semana, saio de lá sempre a pensar que as pessoas mereciam melhor. Salta à vista que o espaço precisa de obras, porque os pavilhões não têm condições mínimas, principalmente em alturas com temperaturas extremas como o Verão e o Inverno.”

Para Joaquim, o facto de não existir um espaço de espera para quem aguarda pelos respectivos autocarros também é um ponto a melhorar, uma vez que os únicos lugares sentados ou estão no exterior ou no local onde os veículos chegam e partem, ficando a faltar um espaço com ar condicionado para usufruto dos passageiros. “Não existe uma sala de espera digna desse nome e os passageiros e funcionários têm que conviver com as temperaturas extremas que misturadas com a poluição criam um ambiente digno de um país do 4.º mundo.”

Como Joaquim descreve, os utilizadores mais frequentes do terminal são “idosos que regressam às suas terras, estudantes com dinheiro contado ou turistas de mochila às costas”, como é o caso de Liane Meireles, brasileira de gema mas que visita Portugal com o marido todos os anos, seja verão ou inverno, e já lá vão mais de trinta chegadas ao país.

A turista conta que a confusão já lhe é familiar e que mesmo assim “é o terminal que recomenda a todos os amigos que usem”, embora note que a qualidade tem vindo a decair, muito pelo aumento dos passageiros a chegar e a partir de Lisboa através de Sete Rios. “Agora nunca há lugar para sentar e comer algo, há sempre filas e os passageiros e funcionários estão sempre cheios de pressa e chegam a ser rudes, de tanta gente que têm para atender em pouco tempo”.

Questionada sobre as reclamações dos utentes quanto à saturação do terminal, a Rede Expressos afirma que “as instalações de Sete Rios, cedidas pela CML, resultam da transformação de um espaço de manutenção utilizado pelo Metropolitano de Lisboa, tendo assim as limitações decorrentes de não ser uma obra de raiz para a sua utilização actual. Inicialmente previsto para durar quatro anos, o Terminal de Sete Rios ultrapassou largamente o previsto no projecto inicial”.

A empresa admite que com as condições actuais, e com o progressivo aumento de passageiros, terá de ser realizada uma “revisão das condições que foram inicialmente preparadas para apenas quatro anos, ainda mais resultantes da adaptação de infra-estruturas já existentes.

Segundo a RNE, há um conjunto de procedimentos em curso que asseguram o bom funcionamento do terminal “com sequências de partidas de 15 em 15 minutos para um total de 300 partidas diárias, estando em curso um sistema centralizado de informação sonora e visual através de monitores em vários pontos do terminal”. A empresa garante ainda que existe apoio logístico por parte de funcionários no terreno.

Questionada sobre os veículos que estão ligados durante o embarque de passageiros causando poluição sonora e do ar, a Rede Nacional de Expressos afirma que “durante o momento de embarque as viaturas que vêm do parque exterior onde as temperaturas são muito elevadas são ligadas de forma a proporcionar conforto no seu interior aos passageiros, situação acentuada pelas temperaturas brutais registadas nos últimos dias. A utilização das viaturas sem o ar condicionado ligado é impraticável para os passageiros, podendo provocar situações de indisposição graves”.

Sobre as dificuldades na compra de bilhetes, a empresa refere que a “Rede Nacional de Expressos investiu e continua a investir, desde há muitos anos, em sistemas de venda online (web, mobile, call center) que permitem uma antecipação de compra de 30 dias de forma a evitar o fluxo junto das bilheteiras”, garantindo ainda ao mesmo tempo o funcionamento de postos de venda físicos abertos todos os dias do ano entre 5h30 e a 1h00 da manhã.

Segundo o “Indicador de Gestão de Qualidade” da marca Rede Nacional de Expressos do primeiro semestre de 2018 fornecido ao Público pela empresa, nas últimas posições da tabela dos critérios avaliados constam o serviço de apoio ao cliente, a limpeza das casas de banho, prestação do serviço de call center e o serviço wifi e myRNE.tv. O critério com menos pontuação é a existência de uma sala de espera confortável.

No topo da tabela estão a imagem e apresentação geral, o estilo de condução, a segurança na viatura, a limpeza do interior e a variedade de destinos.

