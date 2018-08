Obras na segunda circular terminam na quarta-feira

A EPAL (Empresa Portuguesa das Águas Livres), responsável pelas obras na segunda circular, antecipou a data de conclusão das mesmas para 29 de Agosto.

Em comunicado, a empresa afirma que "o prazo previsto para a conclusão das obras na 2.ª Circular foi antecipado em cerca de 2 semanas devido ao empenho de todas as partes envolvidas para que a obra fosse realizada no menor tempo possível."

A partir de 29 de Agosto, quarta-feira, a circulação entre a Escola Alemã e a Estrada da Luz, no sentido Aeroporto-Benfica, voltará a dispor de todas as vias, o que vai permitir evitar maiores constrangimentos no período de regresso ao trabalho e às aulas no início de Setembro.

"A intervenção permitiu melhorar uma das mais importantes infra-estruturas da rede de abastecimento de água a Lisboa, visando o reforço da qualidade do serviço prestado à população", acrescenta a EPAL em comunicado.

A empreitada teve início a 10 de Julho e terminará a 29 de Agosto, período em que o trânsito na Segunda Circular esteve fortemente condicionado e em que apenas duas vias estiveram abertas à circulação no sentido Aeroporto-Benfica.

