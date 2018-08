Neste domingo, pela 76ª vez, as ruas da Foz Velha encheram-se de gente para assistir ao Cortejo do Traje de Papel. Esta tradição nascida em 1942 e parte das Festas de São Bartolomeu terminou mais uma vez com o tradicional mergulho no mar. Diz a lenda que cura as maleitas. Ana Marques Maia (fotografia) e André Vieira (texto)