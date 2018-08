Trump anuncia acordo comercial com o México

Donald Trump anunciou esta segunda-feira que irá fechar um novo acordo comercial com o México, que substituirá o Nafta, que regula o comércio entre os dois países e o Canadá.

“Vou acabar com o acordo actual e avançar para este acordo [com o México], revelou o Presidente norte-americano a partir da Sala Oval, na Casa Branca, depois de falar ao telefone, em alta voz, com o Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

PUB

Sobre o Canadá, Trump disse: “Iremos começar a negociar em breve. Eles querem muito negociar."

PUB

“De uma forma ou de outra, teremos um acordo com o Canadá”, disse Trump aos jornalistas, acrescentando que esse acordo tanto pode ser “uma taxa para os automóveis”, como um “acordo negociado. Sinceramente, uma taxa é muito mais fácil de implementar, mas se calhar o acordo seria muito melhor para o Canadá”.

Trump revelou ainda que para os EUA é possível que o acordo volte a envolver os três países. O desfecho desta negociação, seja em que formato for, terá de passar ainda pelo Congresso norte-americano.

PUB