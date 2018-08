Com a receita em alta, défice encolheu mil milhões até Julho

Com a receita a crescer mais do que a despesa, Portugal conseguiu nos sete primeiros meses do ano uma redução superior a mil milhões de euros no valor do défice público em relação ao mesmo período do ano passado, com o saldo orçamental a estar nos -2624 milhões de euros.

A redução de 30% do défice até Julho é explicada “por um crescimento da receita (5,3%) superior ao aumento da despesa (2,5%)”, refere o Ministério das Finanças num comunicado emitido esta segunda-feira à tarde, antes de a Direcção-Geral do Orçamento (DGO) divulgar as contas da execução orçamental.

Os números da DGO são publicados em contabilidade pública – segundo o princípio de caixa, isto é, na óptica de recebimentos e pagamentos –, diferente da metodologia de reporte do défice à Comissão Europeia, baseado na contabilidade nacional.

O objectivo do Governo passa por conseguir um défice que não ultrapasse um valor equivalente a 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

De acordo com as Finanças, “até Julho, a receita fiscal do subsector Estado cresceu 5,2%, para a qual contribuiu em grande medida o aumento da receita líquida do IVA (3,8%) e do IRC (15,6%), este último influenciado pela prorrogação do prazo de entrega das declarações que se traduziu temporariamente num menor volume de reembolsos”.

Para o comportamento da receita – não apenas a fiscal, mas também a contributiva – também contribui o andamento do mercado de trabalho, que o gabinete de Mário Centeno diz ser “visível no crescimento de 7,0% das contribuições para a Segurança Social”.

