A saga labiríntica de um contribuinte para receber 268 euros do fisco

António tem um pomar para cuidar, mas os tempos livres nem sempre os pode passar junto das árvores em Gondomar. Muito se tem ocupado este bancário reformado a tratar de burocracias com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) nos últimos dois anos. Não que alguma coisa esteja aparentemente em falta, mas para que o filho, distante a trabalhar em Espanha a mais de mil quilómetros, possa receber um pequeno reembolso de IRS de 268 euros e 12 cêntimos.

Não tem sido fácil consegui-lo; aliás, ainda não viu o cheque chegar-lhe ao correio e já passaram mais de dois anos desde que tudo começou em Abril de 2016. Apesar da insistência junto dos serviços do fisco, da multiplicação de telefonemas, dos lembretes e das próprias promessas já dadas pela AT de que o pagamento chegará, esse dia ainda não tem data conhecida.

Eis, esta, a crónica de um reembolso que tarda em chegar. Difícil de mensurar se caso idêntico a muitos outros ou peripécia isolada, mas em todo o caso peculiar. E aqui se conta na versão que António, pai e representante legal do contribuinte, descreve como “um calvário”.

Eis o que se passa: A.N. (iniciais do filho de António, que o PÚBLICO decidiu manter sob reserva) é analista financeiro em Barcelona. E é aí, no Reino de Espanha, onde é residente fiscal, que paga o seu IRS, ou melhor, o Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas. Nos últimos anos, decidiu aplicar uma parte das poupanças em Certificados do Tesouro em Portugal. O calvário burocrático veio depois.

Em 2015, chegou o momento de A.N. receber os juros do dinheiro aplicado naqueles títulos da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP. E como mandam as regras e acontece com qualquer aforrador, o IGCP teve de reter na fonte o IRS devido sobre o rendimento alcançado (à taxa liberatória de 28%).

Até aqui tudo bem. E tudo bem, também, com o que se passaria a seguir: como Portugal e Espanha têm uma convenção para evitar a dupla tributação dos contribuintes e as regras lhe são fiscalmente mais favoráveis a A.N. relativamente ao rendimento aplicado nos Certificados do Tesouro, António, como seu representante legal, apresentou na autoridade tributária portuguesa um pedido de reembolso dessa diferença: os tais 268 euros e 12 cêntimos. Mas demorado é o tempo que vem a seguir até tudo ficar encaminhado.

Uma convenção com um quarto de século Portugal e Espanha têm de pé há 23 anos uma convenção para evitar que os contribuintes de um país e do outro sejam tributados duplamente quando há dúvidas sobre onde é que se deve aplicar o imposto numa determinada situação concreta. Situações que se colocam, por exemplo, quando um português está a trabalhar fora e é lá residente fiscal mas tem investimentos no seu país natal e recebe também aí rendimentos, como se passou com o caso de A.N.. A Convenção entre a República Portuguesa e o Reino da Espanha foi assinada há 25 anos e está em vigor há 23. Era Cavaco Silva primeiro-ministro português e Felipe González o Presidente do Governo Espanhol quando o acordo foi celebrado. Ainda hoje se aplicam as regras que então foram negociadas. Veja-se o que pode acontecer com um contribuinte português residente fiscal em Espanha que recebe os juros de investimentos em dívida pública portuguesa. A convenção abre a possibilidade de esse rendimento ser tributado em Espanha ou, sendo tributado em Portugal, que o IRS não exceda 15%. Nesses casos, o contribuinte pede o reembolso da diferença em relação ao IRS que foi retido na fonte quando recebeu o rendimento do capital aplicado em certificados do Tesouro. A convenção foi assinada em Madrid a 26 de Outubro de 1993 por Jorge Braga de Macedo, então ministro das Finanças e Pedro Solbes Mira, então ministro espanhol da Economia e Fazenda.

O enredo tem início em Abril de 2016. António vai a um Serviço de Finanças no Porto para colocar a questão. Inicialmente, garante, diziam-lhe que teria de o fazer nos serviços de Lisboa mas o representante legal de A.N. acabaria por conseguir avançar com o tal pedido. Só que António começou por entregar um documento errado – apresentou a declaração periódica de rendimentos Modelo 22 RFI, em vez da correcta declaração Modelo 23 RFI, a que lhe permitia accionar a convenção celebrada com Espanha e pedir o reembolso do imposto.

Para todos os efeitos, o pedido é entregue em Abril desse ano (devidamente certificado pelo IGCP e pela dependência de gestão tributária da Catalunha), mas ao fim de um ano, aos 268,12 euros, nem vê-los.

Uma espera prolongada

António foi esperando até que decidiu começar a ligar para a Direcção de Serviços de Relações Internacionais da AT para saber do andamento do caso. E ali um funcionário dizia-lhe – com correcção e diligência, salienta António – que o processo estava a aguardar despacho favorável do superior hierárquico.

Se é verdade que o código do IRS prevê que o reembolso em excesso do IRS retido na fonte seja pago “no prazo de um ano contado da data da apresentação do pedido e dos elementos que constituem a prova da verificação dos pressupostos de que depende a concessão do benefício”, António e o filho também estão a par da lei e sabem que essa contagem se suspende sempre que o procedimento fica “parado por motivo imputável ao requerente”. Mas mesmo aqui, lembra António ao PÚBLICO, já passou o tempo suficiente para os 268,12 euros serem regularizados.

Finalmente em Março deste ano, quase dois anos depois do pedido, algo acontece: A.N. recebe resposta daquela direcção de serviços a notificá-lo de que o reembolso foi deferido por despacho. Estava autorizada a restituição do imposto. E chegava uma promessa: iria ser pedido à Direcção de Serviços de Reembolsos a emissão do pagamento dos 268,12 euros.

O ofício, como esperado, terminava com “melhores cumprimentos”. Mas a assinatura não trazia ainda o tão aguardado dinheiro. Março, Abril, Maio, Junho, o tempo seguia em frente e António, sem notícia dos euros reclamados, ligava para os serviços do fisco para saber como estava o processo. Pedem-lhe, do outro lado da linha, que coloque a pergunta no “e-balcão” (através do Portal das Finanças). E assim o fará no dia 6 de Junho de 2018, como confirmou o PÚBLICO na documentação cedida pelo representante legal de A.N.

Também António desejaria “melhores cumprimentos” ao incógnito destinatário do fisco que o iria ler essa missiva, mas, antes disso, já que o dinheiro não se vislumbrava ter chegado, cordialmente pedia explicações: “Sirvam-se, pois e por gentileza, informar o que de concreto possa haver.”

Alguns dias depois, a 15 de Junho, respondem-lhe da AT. a informar que o pedido de reembolso enviado pela Direcção de Serviços de Relações Internacionais (para a Direcção de Serviços de Reembolsos) estava “a ser analisado”; e deixava-se mais uma garantia: depois de finalmente emitido esse reembolso, ele seria “enviado para a morada” indicada pelo contribuinte no tal formulário da declaração modelo 23 RFI.

Lidas as palavras, falta cumprir-se a reiterada promessa. Os 268 euros e 12 cêntimos podem já ter passado a fronteira, mas, certo, diz António, é que ainda não bateu à porta de A.N. – pelo menos até sexta-feira à tarde.

Pai e filho esperam agora ver o reembolso resolvido. Mas suspiram: se pelos 268 euros e 12 cêntimos tem sido uma saga, já contam vê-la com novos episódios nos próximos anos. É que A.N. investiu em mais Certificados do Tesouro e, em Janeiro, apresentou novos pedidos de reembolso de parte dos ganhos obtidos em 2016 e 2017. Cá estará para contar a sua história.

