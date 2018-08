Viviani vence terceira etapa da Vuelta

O italiano Elia Viviani (Quick-Step Floors) venceu esta segunda-feira ao sprint a terceira etapa da Volta a Espanha em bicicleta, enquanto o polaco Michal Kwiatkowski (Sky) segurou a liderança da classificação geral individual.

O campeão italiano de fundo, de 29 anos, cumpriu os 178,2 quilómetros entre Mijas e Alhaurín de la Torre em 4h48m12s, batendo o compatriota Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), segundo, e o tricampeão mundial em título, o eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe), terceiro.

Kwiatkowski foi 13.º e continuará a envergar a camisola vermelha, de líder da geral, na quarta etapa, que liga Vélez-Málaga à Sierra de la Alfaguara, num traçado de 161,4 quilómetros com chegada em alto a testar os candidatos à vitória final.

And it's victory for Viviani in Stage 3... what a thrilling sprint! ??#LaVuelta18 pic.twitter.com/iZSNnx1di4