Um estádio novo e velhos candidatos no Open dos EUA

Foi há precisamente 50 anos que os ventos de mudança começaram a soprar mais forte no ténis norte-americano, alastrando a todo o desporto e sociedade do país: o Campeonato Nacional dos EUA realizado no West Side Tennis Club de Forest Hills, no bairro nova-iorquino de Queen’s, foi aberto pela primeira vez tenistas profissionais, foi transmitido a cores pela televisão – e, por conseguinte, os jogadores deixaram de ser obrigados a usar roupa branca – e Arthur Ashe tornou-se no primeiro campeão afro-americano do Open, o maior torneio de ténis do continente.

Em 1978, o Open mudou-se para o vizinho Flushing Meadows/Corona Park, onde crescia o (mais tarde baptizado) Billie Jean King National Tennis Center, onde sobressaía o Louis Armstrong Stadium, em homenagem ao músico que viveu no bairro. Dezanove anos mais tarde, o estádio foi ofuscado pelo moderníssimo Arthur Ashe Stadium, o maior court do mundo, com 24 mil lugares e, desde 2016, dotado com um tecto amovível.

Mesmo secundarizado, o Louis Armstrong Stadium – onde 40 anos antes, Jimmy Connors e Chris Evert se sagraram os primeiros campeões do Open em Flushing Meadows – nunca deixou de ser uma dos mais icónicos palcos do ténis mundial. Encerrado em 2016, o estádio reaparece este ano e é a cereja no final do processo de renovação do complexo, orçado em 600 milhões de euros.

É como um “court ao ar livre com um chapéu-de-chuva rectráctil”, dotado com 14 mil lugares (sete mil no anel superior, destinado aos detentores de um simples bilhete de recinto), 60% dos quais sempre na sombra, revestido a terracota, ventilação natural (dispensando o ar condicionado) e vai ser palco de cinco encontros diários (dois nas sessões nocturnas), um mais do que no Arthur Ashe. O tecto, formado por painéis de teflon, demorará cinco a sete minutos a ser encerrado.

A capacidade total dos dois courts significa que 38 mil espectadores podem estar a assistir ao torneio, independentemente das condições meteorológicas. Uma coisa é certa: acabaram-se as finais do Open dos EUA à segunda-feira. Outra, provável, é que se bata os recordes de afluência, actualmente à volta de 700 mil visitantes, que dão origem a 100 milhões de euros de receitas durante a quinzena do evento.

Simona Halep, líder do ranking, irá ter a honra de estrear oficialmente o novo Louis Armstrong Stadium, defrontando Kaia Kanepi (44.ª mundial) às 16h portuguesas. Halep é uma das candidatas ao título num torneio feminino muito aberto, a par da vencedora em Wimbledon há dois meses, Angelique Kerber, e a campeoníssima Serena Williams, que abrirá as sessões nocturnas do Arthur Ashe Stadium, diante Magda Linette (60.ª).

O programa do court principal de Flushing Meadows abre com dois dos mais aguardados duelos da primeira ronda: Stan Wawrinka (101.º), detentor de três títulos do Grand Slam e campeão aqui em 2016, enfrenta Grigor Dimitrov (8.º); e Venus Williams (16.ª), de 38 anos, defronta outra campeã do Open, Svetlana Kuznetsova (101.ª), cinco anos mais nova.

Rafael Nadal, número um masculino, começa a defender o título diante do também espanhol David Ferrer (148.º). Os anteriores vencedores do Open, Andy Murray, Juan Martín del Potro e Sloane Stephens, também entram em acção no primeiro dia.

Os 50 anos do Open dos EUA serão também assinalados com mais duas inovações: um relógio será instalado em cada court, para cronometrar os sete minutos de que os jogadores dispõem para o aquecimento e os 25 segundos entre cada ponto; e o sistema Hawk-Eye, que permite a revisão electrónica do local onde a bola bate, estará disponível em todos os courts.

