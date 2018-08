Tottenham cala Old Trafford em dois minutos

O Tottenham bateu esta segunda-feira, em Old Trafford, o Manchester United de José Mourinho, por 0-3, com dois golos - de Harry Kane (50') e Lucas Moura (52') - em dois minutos, e com o brasileiro a selar a goleada (84'). Um resultado que leva os londrinos ao segundo lugar da Premier League, com três vitórias em três jornadas, somando nove pontos a par de Liverpool, Chelsea e Watford.

O red devils somaram a segunda derrota consecutiva, depois do desaire com o Brighton (3-2) na ronda anterior, e ocupam o 12.º lugar da prova, com três pontos.

Depois de uma primeira parte em que o Manchester United deteve a hegemonia e desperdiçou as melhores situações, como o golo perdoado por Lukaku (16') após erro crasso de Rose, o Tottenham tirou partido das fragilidades defensivas da equipa de Mourinho, que já na primeira parte havia experimentado alguns problemas, em especial nas penetrações de Lucas Moura e nas ameaças de Dele Alli.

Sem grandes oportunidades para se mostrar, Harry Kane acabaria por aproveitar a liberdade concedida por Phil Jones para transformar um canto no primeiro golo dos spurs. Na resposta, o campeão do mundo Hugo Lloris evitou o golo de Lukaku e a formação de Mauricio Pochettino, com um arranque de época intocável, marcou de novo, explorando o desposicionamento de Phil Jones (que sairia lesionado pouco depois) para abalar as fundações do United, numa altura em que a margem de manobra do treinador português parece cada vez mais reduzida.

O Tottenham poderia ter encerrado a questão em lance de Dele Alli que De Gea resolveu por instinto e acabou por ser obrigado a resistir ao assalto final de um Manchester vítima da ineficácia de Lingard, a desperdiçar inexplicavelmente o golo que permitiria ao United reentrar na discussão do resultado.

Mas Lucas Moura, a seis minutos do final, matou as cada vez mais ténues esperanças do Manchester United, que antes de capitular ainda tentou o golo de honra.

