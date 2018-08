Mourinho abandona conferência de imprensa e pede "respeito"

O treinador do Manchester United, José Mourinho, abandonou a conferência de imprensa que se seguiu à derrota por 0-3 frente ao Tottenham, esta segunda-feira.

Respondendo a uma pergunta de um jornalista, Mourinho apresentou a sua versão do que representa o número três.

“Só para acabar: você sabe qual foi o resultado? 3-0. Sabe o que estes três dedos significam? 3-0, mas também significam três campeonatos. Ganhei mais títulos de campeão inglês sozinho do que os outros 19 treinadores da Premier League todos juntos. Três para mim e dois para eles. Respeito, respeito, respeito, respeito, respeito!", disse já de pé.

O Tottenham bateu esta segunda-feira o Manchester United, por 0-3, com dois golos – de Harry Kane (50') e Lucas Moura (52') – em dois minutos, e com o brasileiro a selar a goleada (84').

O resultado leva os londrinos ao segundo lugar da liga principal do futebol inglês, com três vitórias em três jornadas, somando nove pontos a par de Liverpool, Chelsea e Watford.

O red devils somaram a segunda derrota consecutiva, depois do desaire com o Brighton (3-2) na ronda anterior, e ocupam o 12.º lugar da prova, com três pontos.

