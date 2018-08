Moreirense evita derrota no último sopro

O Moreirense salvou um ponto, esta segunda-feira, na recepção ao Belenenses (1-1), em jogo que encerrou a terceira jornada da I Liga, com João Aurélio a empatar no período de compensação (90+5').

Alhassane Keita (76') assinou o golo da formação do Restelo, insuficiente para igualar FC Porto e Marítimo na classificação geral, onde os "azuis" do Restelo são sétimos, com 4 pontos, a par dos cónegos (10.º). O Moreirense desloca-se ao Dragão na próxima jornada.

