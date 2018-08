Halep escreveu história que não queria

Simona Halep chegou a Nova Iorque pelo segundo ano consecutivo como uma das favoritas, mas desta vez sem o peso de não ter conquistado um título do Grand Slam. O triunfo em Roland Garros, em Junho, confirmou-a como uma das melhores tenistas da actualidade e muitos pensaram que a ausência de pressão poderia levá-la a vencer um segundo major. No entanto, a romena acabou por ser eliminada novamente na ronda inaugural e fez história pelas piores razões: nunca nos 50 anos da história do Open dos EUA a cabeça de série número um tinha sido eliminada na ronda inaugural.

No ano passado, Halep pôde queixar-se do sorteio pois caiu diante de Maria Sharapova, mas desta vez tinha uma adversária com menos currículo: Kaia Kanepi, 44.ª no ranking, depois de, em 2012, ter chegado ao 15.º posto da hierarquia mundial. A estoniana alcançou por seis vezes os quartos-de-final em torneios do Grand Slam, duas delas no Open dos EUA, sendo a última em 2017, em que teve de passar pelo qualifying – após ter estado um ano, desde Junho de 2016, ausente da competição devido a uma mononucleose e fascite plantar em ambos os pés.

Dotada de um ténis possante, Kanepi sempre foi uma rival temível, tendo já derrotado 10 adversárias do top 10, incluindo Caroline Wozniacki, que liderava o ranking em 2011. Com um serviço inatacável, a estoniana de 33 anos dominou o primeiro set, em que aproveitou os dois break-points de que dispôs, antes de encerrar o set, no qual somou 13 winners e perdeu somente cinco pontos a servir.

Um terceiro break a abrir o segundo set levou Halep a destruir a raqueta no chão. Mas ao fim de 48 minutos e já quando se viu a 0-3, Halep obteve os primeiros break-points e aproveitou para reduzir. A eficácia de Kanepi baixou, os erros subiram (18, o dobro dos cometidos no set inicial) e a romana igualou a 4-4. A servir a 40-15, Halep parecia ter virado o encontro, mas a estoniana reencontrou a agressividade inicial e quebrou a romena, para fechar no jogo seguinte em que só cedeu um ponto.

“Simona é a número um do mundo, joga constantemente bem, mas eu sei que também posso jogar bem. Foi isso que pensei”, afirmou Kanepi, após vencer, por 6-2, 6-4, no primeiro encontro do renovado Louis Armstrong Stadium.

Já Halep mantém uma carreira irregular nos Grand Slams: em 34 disputados perdeu por 12 vezes na primeira ronda, três delas nas duas últimas épocas. “Não senti a bola mas ela também jogou forte e empurrou-me para trás. Não senti pressão, apenas não foi o meu dia”, reconheceu a romena.

Dois anos depois de conquistar o seu terceiro título do Grand Slam, Stan Wawrinka voltou ao Arthur Ashe Stadium, agora como 101.º do ranking. Recuperado da lesão que o afastou dos courts e com uma motivação superior, o suíço venceu Grigor Dimitrov (8.º), por 6-3, 6-2 e 7-5.

Destaque ainda para o ex-top 10, Jack Sock que pôs fim a uma série de oito derrotas sucessivas para vencer Guido Andreozzi, por 6-0, 7-6 (7/4) e 6-2.

Com uma série de derrotas consecutivas, sete, está João Sousa (68.º) que abre a jornada de terça-feira no court 9 (16 horas em Portugal), defrontando Marcel Granollers (107.º). O vimaranense venceu os últimos três de quatro duelos com o espanhol, que chegou ao quadro final depois de passar as três rondas do qualifying sem perder um set.

