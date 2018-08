FPF faz contratação para reforçar aposta na marca Selecções

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira o reforço da estratégia de marketing, tendo por base o ciclo desportivo que vai terminar no Europeu de 2020. Para trabalhar no alargamento do espectro da marca Selecções, o organismo contratou Tomás Froes, um especialista com vasta experiência no ramo e que já passara pela Cidade do Futebol em 2016.

Há dois anos, Tomás Froes foi convidado para uma colaboração de seis meses com a FPF, com o intuito de montar uma campanha de marketing em torno da participação da selecção A no Campeonato da Europa. Agora, o organismo decidiu recorrer aos serviços do fundador da agência Partners para uma estratégia de médio prazo.

“O Tomás é um profissional de excepcionais qualidades que regressa para fazer ainda mais. Além do plano da marca da Selecção A, fica com a responsabilidade estratégica de todas as outras selecções”, revelou ao site da FPF o CEO do organismo, Tiago Craveiro.

A ideia é justamente coordenar a estratégia da marca Selecções, em todos os escalões e nas variantes de futebol, futsal e futebol de praia, tanto no sector feminino como masculino. Um desafio que Tomás Froes encara com expectativa.

“Passei uma experiência única em 2016 e este novo convite volta a ser um enorme desafio profissional. Nos últimos anos foi construída uma relação de grande proximidade e paixão com os portugueses em todo o mundo, e eu vou procurar dar continuidade ao sucesso dessa estratégia. Acredito que a federação e as selecções podem ser a marca mais valiosa de Portugal”, assinalou.

