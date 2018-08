Eleven Sports vai transmitir Fórmula 1 a partir de 2019

A Eleven Sports Portugal anunciou nesta segunda-feira que chegou a acordo com a Fórmula 1 (F1) para a transmissão do Campeonato do Mundo em Portugal, já a partir de 2019, sendo que o contrato tem duração de três anos, ou seja, até 2021.

A compra dos direitos de transmissão de todas as provas daquela que é considerada a "categoria rainha do automobilismo" "significa que estamos a mostrar que não é só futebol que vamos ter no nosso canal", mas antes "um portefólio diversificado", disse à Lusa o director não executivo da Eleven Sports Portugal, Pedro Mendonça Pinto.

"Temos um excelente relacionamento com a Fórmula 1, eles estão muito contentes com o que temos feito nos outros mercados", acrescentou o responsável.

O acordo, que inclui sessões de treinos livres e de qualificação, através de transmissões em directo, em diferido e repetidas, é por três anos, até 2021.

À semelhança do que faz nos outros mercados, no âmbito do campeonato de F1, a Eleven Sports Portugal vai ter repórteres no terreno a acompanhar as provas "e entrevistar os pilotos", acrescentou Pedro Mendonça Pinto.

"A F1 é um produto 'premium'", prosseguiu o director não executivo da concorrente da Sport TV, salientando que, segundo os estudos que a empresa tem feito, "há uma comunidade muito forte" no mercado português "que segue o campeonato do mundo" atentamente. "Acredito que comprar estes direitos vai elevar a marca Eleven" junto do público português, disse.

A compra dos direitos do campeonato do mundo de F1 demonstra que a Eleven Sports "está em Portugal para ficar e oferecer aos seus subscritores o melhor do mercado" desportivo.

A Eleven vai ter no terreno equipas de produção em todas as corridas.

Além do campeonato do mundo de Fórmula 1 da FIA, a Eleven Sports vai também transmitir em directo todas as provas do campeonato de Fórmula 2 e Fórmula 3 até 2021, reforçando assim o compromisso de ambos os parceiros em apresentar este desporto a novos públicos, conclui a empresa, em comunicado.

