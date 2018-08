Benfica SAD constituída arguida no caso E-toupeira

A SAD do Benfica foi constituída arguida no seguimento do caso E-toupeira. Depois de, há alguns meses, o assessor jurídico dos "encarnados" Paulo Gonçalves também ter passado à condição de arguido, agora o procedimento estende-se à Sociedade Anónima Desportiva. Os dirigentes das "águias" já consideraram a decisão "ilegal" e vão avançar para a impugnação.

Em causa, recorde-se, estão suspeitas de acesso ilegal a processos em segredo de justiça que envolviam o Benfica. O acesso seria feito através de um funcionário judicial a troco de supostas contrapartidas oferecidas pelos "encarnados". Sob investigação estão os crimes de corrupção, violação do segredo de justiça, peculato, favorecimento pessoal e acesso ilegítimo.

PUB

No seguimento do primeiro interrogatório judicial, no início de Março, Paulo Gonçalves saiu em liberdade sob proibição de contactar os demais arguidos, enquanto o funcionário judicial suspeito da maioria dos crimes ficou em prisão preventiva.

PUB

O Benfica já reagiu entretanto, considerando a decisão "ilegal e inconstitucional" e garantindo que vai avançar para a impugnação. Considerando que não existe "qualquer facto, circunstância e prova" de contactos entre o Conselho de Administração da SAD e os arguidos no inquérito, os "encarnados" defendem que não há sustentação possível para constituir arguida a sociedade.

De resto, os administradores da SAD reiteram a confiança em Paulo Gonçalves, alegam total desconhecimento dos factos constantes do inquérito até ao momento em que foram efectuadas as buscas e entendem que, à falta de "matéria de facto de provas", o que está em causa é "mais um passo - aliás gravíssimo - na senda persecutória movida contra o Benfica por parte de alguns responsáveis pelas investigações".

PUB