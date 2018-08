Benfica confirma contratação de Gabriel

O Benfica confirmou nesta segunda-feira a contratação de Gabriel, médio de 24 anos que jogou nas últimas três épocas no Leganés. O novo número 8 dos “encarnados” assinou um contrato até 2023.

Gabriel Appelt, que no passado sábado já esteve no Estádio da Luz a assistir ao derby entre Benfica e Sporting, é um médio formado no Vasco da Gama, mas após uma passagem pelo Resende, clube do Rio de Janeiro, foi contratado pela Juventus em 2011-12, tendo sido posteriormente emprestado ao Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno.

Sem espaço no plantel da Juventus, Gabriel acabaria por mudar-se para Espanha onde nas últimas três temporadas afirmou-se no Leganés. No clube espanhol, o médio brasileiro fez 111 jogos oficias, tendo marcado 19 golos.

