Autópsia confirma que corpo encontrado em Avis é de triatleta Luís Grilo

A autópsia já confirmou que o corpo encontrado sexta-feira em Avis, distrito de Portalegre, é efectivamente do triatleta Luís Miguel Grilo, desaparecido a 16 de Julho, confirmou fonte da PJ ao PÚBLICO. A morte do atleta de 50 anos parece ter sido violenta, já que o corpo – já em avançado estado de decomposição – estava sem roupa e com um saco na cabeça.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso que aponta para a prática de crime. Luís Miguel Grilo saiu de casa, em Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, no dia 16 de Julho, por volta das 16h30, tendo dito à mulher que ia fazer um treino de hora e meia a duas horas.

O seu desaparecimento tem vindo a ser investigado desde então, tendo a GNR, no decurso das buscas no terreno, encontrado o telemóvel do engenheiro informático de profissão dois dias depois do seu desaparecimento, caído no chão e desligado, no concelho de Alenquer.

O crime não terá sido cometido em Avis, já que, segundo o Jornal de Notícias, o corpo apresentava sinais de ter sido arrastado para o local onde viria a ser encontrado, sexta-feira passada, por um homem que fazia uma caminhada na zona e que estranhou o cheiro a putrefacção. Além de estar sem roupa e com um saco na cabeça, a vítima terá sofrido pelo menos uma pancada na cabeça. O local em causa dista 134 quilómetros do local onde o atleta vivia.

Casado e com um filho de 12 anos, Luís Miguel Grilo era engenheiro informático de profissão. Tornou-se conhecido por praticar triatlo com a equipa Wikaboo e o seu desaparecimento foi amplamente difundido nas redes sociais.

