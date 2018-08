Papa Francisco implora pelo perdão de Deus pelos abusos a menores

No segundo e último dia da visita à Irlanda, o Papa Francisco voltou a abordar os casos de abusos sexuais a menores por parte de clérigos neste país descrevendo-os como uma “chaga aberta” e implorando “perdão a Deus por estes pecados”.

Francisco dirigiu-se na manhã deste domingo à vila de Knock, no condado de Mayo, local à semelhança de Fátima (a Igreja Católica defende Maria, mãe de Jesus, ali apareceu em 1879). Esta localidade é destino de cerca de 1,5 milhões de peregrinos de todo o mundo anualmente.

“Nenhum de nós pode deixar de ficar comovido pelas histórias de jovens que sofreram abusos, a quem lhes roubaram a inocência e a quem deixaram cicatrizes de memórias dolorosas”, afirmou Francisco na missa que celebrou em Knock perante dezenas de milhares de pessoas que se deslocaram ao local apesar da chuva que se fez sentir.

“Imploro pelo perdão de Deus por estes pecados e pelo escândalo e traição sentida por tantos na família de Deus”, disse, acrescentando que se iria concentrar, na sua oração a Maria, em “todas as vítimas de abusos de qualquer tipo cometidos por membros da Igreja na Irlanda”.

Francisco é o primeiro Papa a visitar a Irlanda desde 1979, ano em que João Paulo II se tornou o primeiro líder da Igreja Católica a viajar para este país. Daí para cá muito mudou na Irlanda, país onde a Igreja Católica sempre desempenhou um influente papel quer a nível político quer a nível social. No entanto, nos últimos anos, várias alterações legislativas marcaram um afastamento da tradição católica, nomeadamente com a legalização do divórcio, do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou a extinção de várias restrições ao aborto. Os sucessivos escândalos de pedofilia tornados públicos desde os anos 90 contribuíram fortemente para o declínio da Igreja entre os irlandeses.

Francisco aterrou na Irlanda no sábado com todos os holofotes apontados para os abusos sexuais contra menores por parte de membros da Igreja.

No primeiro dia da viagem, depois de se encontrar com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, o Papa falou de “crimes repugnantes” e afirmou-se “envergonhado” pelos abusos cometidos por clérigos, e pelo esquema de encobrimento destes crimes.

Varadkar, por sua vez, pediu perante Francisco que se passasse “da palavra à acção”.

Apesar de ter reconhecido o “falhando das autoridades eclesiásticas”, o Sumo Pontífice foi criticado por não ter ido mais longe na denúncia e na apresentação de medidas concretas para fazer face a estes escândalos que provocaram uma crise quase sem paralelo na Igreja.

Neste domingo, o ex-núncio apostólico dos EUA, o arcebispo Carlo Maria Vigano, escreveu uma carta acusando Francisco de ter conhecimento há cinco anos das denúncias de abuso sexual contra o cardeal norte-americano Theodore McCarrick, e de só ter aceitado a sua renúncia há um mês, pedindo que o Papa renuncie.

Os analistas referem que o timing desta denúncia, que coincide com a histórica visita do Papa a terras irlandesas, levanta dúvidas sobre as reais motivações de Vigano. Há muito que a ala mais conservadora da Igreja Católica considera as posições de Francisco sobre vários temas demasiado liberais e que roçam, inclusivamente, a heresia. Por isso, e porque o ex-núncio dos EUA não apresentou qualquer prova que corrobore as suas acusações, há quem refira que a denúncia faz parte de uma ataque coordenado por parte desta facção que se opõe a Francisco e que procura a sua queda.

A visita do Papa coincide também com a realização do Encontro Mundial das Famílias, evento católico que tem lugar a cada três anos em diferentes cidades do mundo. Na tarde deste domingo, Francisco celebrará a missa de encerramento do encontro no Phoenix Park, em Dublin, onde são esperadas 500 mil pessoas.

